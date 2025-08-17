Los Simpson era considerada una serie de animación adulta en sus inicios. Una serie que ahora ven todos los niños sin problema porque numerosas series le adelantaron en chistes y tramas adultas. Ahí tenemos Padre de familia, Padre made in USA y por supuesto South Park.

En el cine hemos tenido menos ejemplos de animación adulta, aunque uno de los más claros recientemente es La fiesta de las salchichas en donde los alimentos de un supermercado terminaban en una gran orgía. Si nos remontamos un poco más encontramos Fritz el gato que en 1972 recibió nada menos que clasificación X en EEUU. Hoy día seguramente estaría sin problema en una plataforma.

Muestra de ello es el estreno en Netflix este fin de semana de​​​​​​ la película de animación Despelote, el título ya es una declaración de intenciones. La trama es sencilla: Bull es un perro callejero que ha sido acogido en una casa y está dando problemas debido a excesiva lujuria. En una escena está encaramado en la pierna de la abuela mientras se oye cómo le gritan ¿cuántas veces tengo que repetirte que no te f***** la pierna de la abuela?.

Pero en el fondo Bull es un romántico, muy en el fondo y a su manera. Está enamorado de Honey, la lebrel afgana y perra de exhibición que vive en la casa de al lado a la que no para de decirle obscenidades. En el parque, donde Bull exhibe con orgullo sus nueces ante el resto de perros castrados, conocerá a Sterling, un perro de exhibición narcisista que es el elegido para montar a Honey.

Este varapalo, junto a la noticia de que de forma inminente va a ser esterilizado y castrado, hará que Bull decida vivir una última gran noche al más puro estilo despedida de soltero junto a sus amigos. Una noche loca que les llevará incluso hasta un burdel. La película es grosera e irreverente, pero también muy divertida en los ojos adecuados, los de un adulto. Sólo me queda darles un último consejo respecto a Despelote, revisen los controles parentales de Netflix.

Título: Despelote

Género: Animación

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 86 minutos

Dirección: Genndy Tartakovsky

Reparto: Adam Devine, Kathryn Hahn, Idris Elba

Fecha de estreno en España: 13 de agosto de 2025

Plataforma: Netflix

Despelote no es el único estreno en streaming de esta semana, los repasamos todos.

Centenario de José Sazatornil

FlixOlé celebra este fin de semana el centenario de José Sazatornil. Secundario histórico del cine español, participó en más de un centenar de títulos como Amanece que no es poco, El verdugo, Todos a la cárcel o Espérame en el cielo. FlixOlé ha preparado una colección especial donde se pueden disfrutar de más de una treintena de títulos protagonizados por José Sazatornil para homenajear a uno de los grandes cómicos de nuestra historia.

'Amanece que no es poco'.

Protegiendo a la familia

Vanessa Kirby, muy de actualidad por el estreno de Los 4 fantásticos, protagoniza La noche siempre llega que este fin de semana estrena Netflix. En la película da vida a Lynette, una mujer que está dispuesta a arriesgarlo todo con tal de asegurar un futuro mejor para ella pero muy especialmente para su hermano. De esta forma, emprende una peligrosa odisea que la enfrenta a los fantasmas de su oscuro pasado.

Título: La noche siempre llega

Género: Drama, Suspense

País: Reino Unido

Año: 2025

Duración: 108 minutos

Dirección: Benjamin Caron

Reparto: Vanessa Kirby, Randall Park, Jennifer Jason Leigh

Fecha de estreno en España: 15 de agosto de 2025

Plataforma: Netflix

'La noche siempre llega'.

Comedia indie y animación musical

Entre el resto de estrenos encontramos Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain en Movistar Plus+; loca comedia sobre tres amigos que buscan un tesoro; The People's Joker en Filmin, comedia indie sobre una monologuista trans sumergida en el universo de Batman; y Snoopy presenta: Un musical veraniego en Apple TV+, mediometraje musical con Carlitos Brown y sus amigos.

