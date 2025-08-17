¿Os imagináis tener como jardín de casa un cementerio? Esta semana llega a los cines Los Muértimer, una película familiar producida por Álex de la Iglesia basada en unas novelas gráficas de mucho éxito entre los adolescentes.

Los Muértimer nos presenta historia de Nico, un adolescente que sufre acoso escolar en el instituto debido a que sus padres tienen la funeraria del pueblo, pero una funeraria a la antigua usanza, si habéis visto la serie A Dos Metros Bajo Tierra es de ese estilo: vivienda arriba y funeraria en la parte de abajo de la casa. Y como patio trasero, el cementerio.

A casa de Nico llegará una alumna francesa de intercambio, Gabrielle, una chica muy alegre y decidida que hará que Nico tome el valor de enfrentarse a sus abusones. Gabrielle y Nico descubrirán un cadáver y unas joyas robadas en el cementerio. Un misterio que tendrán que resolver junto a los acosadores, formando una pandilla bastante peculiar.

Gran reparto de Los Muértimer con Alexandra Jiménez, Víctor Clavijo y Belén Rueda y en entre los actores jóvenes Diego Montejo.

Título: Los Muértimer

Género: Comedia

País: España

Año: 2025

Duración: 90 minutos

Director Álvaro Fernández Armero

Reparto: Víctor Clavijo, Alexandra Jiménez, Fele Martínez, Belén Rueda, Bruna González

Distribuidora: Paramount Pictures

Fecha de estreno en España: 14 de agosto de 2025

Pincha en el vídeo para descubrir todos los detalles sin spoilers de Los Muértimer.