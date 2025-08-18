Gal Gadot denuncia de nuevo el antisemitismo de Hollywood: "Hay presión contra Israel"

Hubo muchos motivos para el fracaso de Blancanieves, una de las grandes apuestas de Walt Disney para la pasada primavera cinematográfica. Pero una de las razones para que el remake en imagen real protagonizado por Rachel Zegler y la israelí Gal Gadot, esta última en el papel de villana, fue el presunto choque de las dos celebridades. Y por una vez no por cuestión de egos, sino de política.

Ferviente defensora de la actuación de Israel en la franja de Gaza , a la que fue Wonder Woman del anterior universo DC -que sirvió dos años en las Fuerzas de Defensa de Israel como instructora de combate- se le ocurrió manifestar su posicionamiento en la crisis, y de poco sirvió subrayar que sus palabras ese referían a la faceta puramente humanitaria del conflicto bélico. Los activistas pro palestinos en favor de Hamás hicieron el resto, tratando de arruinar la concesión de la Estrella de la Fama a la nueva Bruja de Blancanieves el pasado mes de marzo.

"Nunca imaginé que en las calles de Estados Unidos, y de diferentes ciudades del mundo, veríamos a gente que no condena a Hamás, sino que celebra, justifica y apoya una masacre de judíos", opinó Gadot en la Liga de Difamación.Unas publicaciones algo más histriónicas de su oponente en la ficción Blancanieves apoyando el otro lado del conflicto espolearon la polémica. "Me impactó la cantidad de odio, la cantidad de personas que creen que saben cuando en realidad no tienen idea, y también el hecho de que muchas veces los medios no son justos. Así que tuve que alzar la voz", aseguraría la israelí.

Rachel Zegler y Gal Gadot | Archivo

Todo hubiera quedado en nada si lo de Blancanieves hubiera sido una lluvia de millones, tal y como Disney esperaba. Pero la película de Marc Webb "apenas" se conformó con 205 a nivel mundial, muy lejos de -por ejemplo- los 1.216 millones de dólares que logró recaudar la versión de La Bella y la Bestia en 2017.

En una entrevista reciente en el protrama The A Talks, Gadot ha vuelto a mostrarse franca al respecto y ha culpado a "la presión a las celebridades por manifestarse contra Israel". La modelo y actriz opina que esa fue la principal razón del fracaso, cosa que no atribuye a la propia película, que -asegura- "realmente disfrutó filmando".

Un disfrute que también traslada "incluso" a su partenaire, Rachel Zegler: "Disfrute trabajando con Rachel Zegler. Reímos, hablamos y fue divertido. Estaba segura que la película iba a ser un gran éxito".

Pero todo cambió el día del sangriento atentado de Hamás. "Y entonces llegó el 7 de octubre, y lo que está sucediendo en todo tipo de industrias, e incluso en Hollywood, es que hay mucha presión sobre las celebridades para que se pronuncien en contra de Israel. Y añadió que "siempre puedo explicar e intentar contextualizar a la gente del mundo sobre lo que está sucediendo y cuál es la realidad, pero al final, cada uno decide por sí mismo. Me decepcionó que la película se viera tan afectada por eso y no tuviera un buen desempeño en taquilla".