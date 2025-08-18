Una Joker trans que lucha contra un Batman fascista: se estrena la película prohibida del personaje

Una parodia "trans" y "woke" del Joker ha desembarcado en el streaming. No es que la existencia de la película de Vera Drew resultase desconocida a los fans de DC, siempre tan combativos en redes sociales. El convertir en una metáfora queer el universo de Gotham City, con sus traumas y trajes de goma, llamó la atención en el Festival de Toronto, y llega ahora a la plataforma Filmin tras varias polémicas no solo en base a su contenido, sino a los propios derechos del personaje.

La idea de convertir al Joker en un transexual nace, precisamente, de unas polémicas palabras de Todd Phillips, director de la galardonada película con Joaquin Phoenix en las que el responsable de la trilogía Resacón en Las Vegas lamentaba que los tiempos "woke" habían perjudicado sobremanera a la comedia.

The People’s Joker, ese es su título, está dirigida y protagonizada por Vera Drew, monologuista que descubrió su transexualidad con -precisamente- una entrega del hombre murciélago, Batman Forever, donde Joel Schumacher canalizó la energia gótica de Tim Burton en forma de colorida alegoría con tenues pero evidentes referencias gays.

En la pelicula de Drew, el Joker es -como pretendía en el film de Phoenix- un monologuista que trabaja con el resto de la galería de villanos de Gotham, trabajadores de un club que se enfrentan a un Batman retratado como un abusador sexual. El personaje que encarna también Drew entabla relacion con un chico trans inspirado en otra encarnación del Joker, la de Jared Leto en Escuadrón Suicida.

Warner, el estudio propietario de los derechos de los personajes, escribió un acarta tras la proyección de The People’s Joker en Toronto, convirtiendo el sendero hacia su estreno un camino lleno de espinas.

Era el año 2022, dos años antes de la esperada secuela Joker: Folie a Deux, y el estudio estaba con los cuchillos afilados. A un mes del estreno Warner volvió a contactar para pedir un cambio de título y otros requerimientos.

Pero los fans de la mitología del hombre murcielago en su conjunto también han renegado de la libre interpretación de ese universo por parte de Drew, quien -por otro lado- manifiesta una evidente admiración al mismo. Una de sus interpretaciones de más éxito, al fin y al cabo, fue la vivaracha y ligera serie televisiva protagonizada por Adam West en los 60, siendo la imagen más popular de la franquicia hasta que Tim Burton y su estética gótica tomaron el control del asunto.

La paradoja es que la secuela con Phoenix y Lady Gaga acabó fracasando en taquilla y convirtiéndose en uno de los bluffs más importantes del género de superhéroes… por, precisamente, alejarse del estereotipo que el público tenía del personaje. Quién sabe si ahora The People’s Joker, estrenada este 15 de agosto en Filmin, encontrará ese nicho de público que a aquella se le resistió.