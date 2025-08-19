Helen Mirren para los pies a los 'woke': "James Bond tiene que ser un hombre"

"El próximo James Bond debe ser un hombre". Son palabras de la diva británica Helen Mirren parando los pies a todos los colectivos y opinadores que claman por un agente 007 femenino. La actriz, que presenta la película El club del crimen de los jueves, que estará disponible en Netflix próximamente, ha contestado así a las preguntas sobre ese otro icono británico de ficción, el creado por Ian Fleming, ahora pasto de los tiburones ideologizados de internet.

Bien es cierto que el propio Daniel Craig dejó la puerta abierta a otras interpretaciones con el último film, donde su personaje se mezclaba con dos agentes especiales, Ana de Armas y Lashana Lynch, esta última precisamente la nueva 007 que sustituía al desaparecido Bond por necesidades argumentales.

La entrevista de Mirren en Saga Magazine viene a colación de todos esos rumores alimentados por la nueva propiedad de la franquicia, que ha pasado a manos de la multinacional Amazon. "Muchas mujeres han trabajado en ese mundo", dijo Mirren sobre su interpretación de una espia en El club del cirmen de los jueves. Su personaje, no obstante, es "más realista" que Bond.

Mirren comparte protagonismo con, precisamente, Pierce Brosnan, que llevó el testigo del personaje durante los 90 y algo más allá. "Soy feminista, pero James Bond tiene que ser un hombre. No puede ser una mujer. Simplemente no funcionaría. James Bond tiene que ser James Bond, sino se convierte en otra cosa".

El equipo de The Thursday Murder Club | Cordon

En todo caso, los rumores de semejante cambio van disminuyendo. Amazon busca a un actor británico de menos de 30 años para ejercer el papel, y ahora mismo son Jacob elordi y Harris Dickinson los que parecen llevar ventaja. El director, Denis Villeneuve, se pondrá manos a la obra nada más finalizar la última entrega de Dune para Warner Bros. El guionista de Peaky Blinders, Steven Knight, está ahora mismo escribiendo la película.

Brosnan, del que se ha rumoreado retomaría el personaje en algún spin-off dedicado a un "viejo Bond", no suelta prenda. "Adoro el mundo de James Bond. Se ha portado bien conmigo. Es un regalo que me sigue dando cosas", añadió durante la campaña de promoción de la película de misterio de Netflix.