'Agárralo como puedas', película deleznable con humor a base de caca, culo, pedo, pis

Quiero empezar hoy con una protesta solemne: es muy cansino que Hollywood no tenga nuevas ideas, que recurra al cine de los 80 y 90 que tuvo su lugar y su momento. Y por su puesto su explosión. Tras Karate Kid ahora vuelve Agárralo como puedas, la gran trilogía de humor de Leslie Nielsen. Tantos años después este título vuelve con el triste, Liam Neeson.

¿Por qué le llamo el triste a Liam Neeson? Porque en un momento dado de su carrera decidió cambiar el rictus de su cara, poner una cara y un gesto triste, para la colección de películas de venganza que lleva haciendo los últimos años y que son un calco unas de otras.

Por ello, no creo que era Liam Neeson sea el actor adecuado para hacer de una continuación de esta saga. Me parece bastante deleznable Agárralo como puedas porque ese humor de caca, culo, pedo, pis ya está pasado de moda. Porque no entiendo muy bien por qué hay que hacer parodielias groseras de películas como Misión Imposible, James Bond o John Wick. En esta nueva entrega Liam Neeson interpreta al hijo de Leslie Nielsen, siendo igual de torpe que su progenitor.

Pincha en el vídeo para descubrir la opinión completa.