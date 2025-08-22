El actor Javier Bardem ha vuelto a cargar contra el Estado de Israel, al que en alguna ocasión ya ha llamado "genocida" por sus actuaciones en el conflicto con Hamás, que tiene lugar en la Franja de Gaza. Sin embargo, esta vez lo ha hecho de una forma un tanto peculiar, llamando "nazis" a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), siendo la mayor parte de raza y religión judía, que precisamente sufrió un verdadero genocidio a manos de los nazis alemanes durante la II Guerra Mundial que dejó más de seis millones de muertos.

Además, Bardem ha tildado de "nazi" al ejército israelí utilizando un vídeo tomado en 2017, cuando la tensión entre Israel y Palestina desembocó en fuertes disturbios por parte de los gazatíes en la frontera. El vídeo muestra a un francotirador israelí que dispara a un hombre palestino en la frontera y que recibe los vítores de sus compañeros tras acertar con el disparo.

De hecho, el vídeo ya se hizo viral en abril de 2018, cuando el Estado de Israel explicó que el incidente se había producido en diciembre del año anterior y anunció una investigación sobre el origen del vídeo y sobre la unidad que disparó al hombre gazatí. Este expediente se resolvió poco más tarde con una audiencia disciplinaria al camarógrafo que grabó las instantáneas, si bien se exculpó al francotirador, sobre el que el ejército apuntó que actuó de manera apropiada.

Nazis para Bardem

Por su parte, Bardem ha utilizado estas imágenes sin especificar dónde ni cuándo habían sido grabadas y las ha subido a su perfil de la red social Instagram adjuntando un duro comentario hacia las Fuerzas de Defensa Israelí: "FDI son unos NAZIS". Este grave insulto por parte del actor de Hollywood ha sido acompañado por una reflexión en la que hacía referencia a un personaje de la película La lista de Schindler que disparaba prisioneros judíos en un campo de concentración por "por puro entretenimiento".

"Representa la banalidad del mal y la crueldad ejercida con total impunidad. Su figura encarna la violencia sádica, deshumanizadora e impune de un aparato militar opresor. Esa misma lógica de terror y deshumanización es la que hoy aplican contra el pueblo palestino", ha espetado el actor ganador de un premio Óscar a mejor actor.