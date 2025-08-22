La película de terror desde el punto de vista de un perro que dispara las búsquedas un 2000%

El género de terror ha tenido un buen año. Títulos como Weapons, la secuela de Destino Final, Sinners y otras han logrado portar el estandarte de ese tipo de cine con dignidad y buena taquilla. Pero todavía quedan sorpresas por desvelar, y la última podría ser la película independiente Good Boy, aparentemente una más de posesiones y casas encantadas… pero esta vez narrada desde el punto de vista del perro.

La idea, reservada casi para títulos infantiles, se aplica sin embargo con todo su dramatismo en Good Boy, donde la mascota y guardián del personaje humano ve con frustración cómo su dueño pierde la batalla contra fuerzas sobrenaturales. El tráiler ha despertado un inmediato entusiasmo de cara a su estreno en EEUU el próximo mes de octubre. La llegada de Good Boy a salas españolas aún no está confirmado, pero el film podrá verse en el festival de Sitges.

Bien es cierto que Good Boy lleva cogiendo tracción desde que se exhibiese en el festival South by Southwest el pasado mes de marzo. Indy, su protagonista canino, recibió un premio y la crítica escribió alabanzas al impacto emocional del film, que muestra todo el terror desde la percepción animal e instintiva del perro, que vive la angustia de lo sobrenatural sin que el film aporte una perspectiva cómica.

Indy, el perro protagonista, es también la mascota de su director Ben Leonberg, que dedicó tres años a entrenar al animal para que pudiese moverse ante las cámaras con naturalidad.

Pero, mientras tanto, la buena acogida del tráiler ha provocado un fenómeno previsible pero igualmente curioso: la búsqueda en Google "¿muere el perro de Good Boy?" ha aumentado un 2000% estos días. Porque muchos espectadores pueden soportar la violencia contra un personaje humano, pero no la muerte de un perro en pantalla.

En la pelicula, Todd y su perro Indy se mudan a una cabaña dural solo para descubrir que hay fuerzas sobrenaturales que los acechan. El animal pone todo de su parte para proteger a su dueño humano de la amenaza, y el espectador lo vivirá desde su punto de vista perruno.