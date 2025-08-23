Esta semana llegan 8 títulos a la cartelera destacando la secuela de la mítica trilogía de los 80 y 90 Agárralo como puedas. Pero también tenemos terror patrio, adaptación de la La Odisea y cine de tiburones, entre otros. Los repasamos todos.

La vuelta de ‘Agárralo como puedas’

En 1982 triunfó en la televisión norteamericana una serie con un teniente de policía, Frank Drebin, bastante torpe al que daba vida Leslie Nielsen. Tuvo tanto éxito que se llevó al cine con tres películas: en 1988, 1991 y 1994. Esta semana vuelve a la gran pantalla esta vez a cargo del hijo del teniente, Frank Drebin Jr. al que da vida Liam Neeson con Pamela Anderson como femme fatale. Detrás de la película está Seth MacFarlane como productor, responsable entre otras de la película Ted o series como Padre de familia. Además de la gala de los Oscar más irreverente que se recuerda, y más divertida.

En la película parodian títulos como Misión Imposible, James Bond o John Wyck y es un disparate desternillante de principio a fin en sus 85 minutos de metraje. Se ríen de todo y todos, hasta de OJ Simpson, coprotagonista de la trilogía original junto a Nielsen y que fue acusado de matar a su exmujer. Políticamente incorrecta en todo.

Título: Agárralo como puedas

Género: Comedia - Acción

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 85 minutos

Director Akiva Schaffer

Reparto: Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Danny Huston, Busta Rhymes

Distribuidora: Paramount Pictures

Fecha de estreno en España: 22 de agosto de 2025

Liam Neeson y Pamela Anderson en 'Agárralo como puedas'.

El mejor Ulises del cine

El personaje de Ulises lo hemos visto muchas veces en el cine, como en Troya por ejemplo. Sin embargo, nunca lo habíamos visto cómo en esta ocasión. Ante de la superproducción de Christopher Nolan sobre La Odisea, que llegará a los cines en 2026, esta semana llega a la cartelera El regreso de Ulises que supone el reencuentro de Ralph Fiennes y Juliette Binoche tras la mítica El paciente inglés. La película se centra en la última parte de la obra de Homero pero no en los viajes, las sirenas... sino en el drama interior de Ulises (Ralph Fiennes) en su regreso a Ítaca donde le sigue esperando Penélope (Juliette Binoche).

Título: El regreso de Ulises

Género: Drama - Aventura - Fantástica

País: Francia - Grecia - Italia - Reino Unido

Año: 2024

Duración: 116 minutos

Director Uberto Pasolini

Reparto: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer, Claudio Santamaria, Marwan Kenzari, Ángela Molina

Fecha de estreno en España: 22 de agosto de 2025

Distribuidora: A Contracorriente Films

Rodaje de 'El regreso de Ulises'.

Regalos envenenados

Que no todos los regalos se hacen con buena intención, es por todos sabido. Pero después de ver La coleccionista nos queda claro que además pueden ser terroríficos. En el pueblo fronterizo de Reino del Duero, una misteriosa mujer conocida como Fátima, La Coleccionista, entrega discretos obsequios a ciertos forasteros que llegan al lugar. Lo que parece un gesto amable pronto se revela como el inicio de extraños fenómenos sobrenaturales.

Título: La coleccionista

Género: Terror - Psicológica

País: España

Año: 2025

Duración: 96 minutos

Director Manuel Sanabria

Reparto: Daniel Grao, Maggie Civantos, Belén López, Canco Rodríguez, Paco Tous, Assumpta Serna

Fecha de estreno en España: 22 de agosto de 2025

Distribuidora: Yelmo Films

Heidi, un club de masajes y tiburones

Entre el resto de estrenos encontramos la comedia familiar española Sin cobertura en la que una familia termina en la Edad Media por el deseo de la hija pequeña; Blue Sun Palace, la historia de dos jóvenes que trabajan en un salón de masajes en la comunidad china de Nueva York; Heidi: El rescate del lince, la nueva adaptación para el cine de Heidi​​​​​; Shadow force, sobre una pareja y su hijo que huyen de una organización secreta para la que trabajaron en el pasado; y Tiburón blanco. La bestia del mar, donde tras un ataque enemigo dos jóvenes reclutas quedan varados en una pequeña balsa en medio del océano abierto.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles y críticas, sin spoilers, de las películas y saber cuál merece más la pena pasar por taquilla.