Nora Navas empieza una nueva vida con juegos de seducción y romance

Mi amiga Eva es la nueva comedia sobre el juego del amor del director Cesc Gay, una película muy esperada que promete emocionar a las audiencias de todas las edades. La historia se desarrolla entre Barcelona y Roma, y está protagonizada por Nora Navas acompañada de Juan Diego Botto y Rodrigo de la Serna.

Eva es una mujer de 50 años, casada desde hace más de 20 años y con dos hijos adolescentes. Durante un viaje de negocios en Roma, Eva se da cuenta de que quiere volver a enamorarse antes de que sea "demasiado tarde". De vuelta en Barcelona, Eva empieza una nueva vida, soltera y abierta al juego de la seducción y el romance. A lo largo de un año seguiremos a esta mujer que ha roto su mundo buscando un sentimiento. Un imposible, pero quizá el azar pueda rescatarnos.

'Mi amiga Eva'.

Cesc Gay (Truman, Krámpack, Una pistola en cada mano...) ha explicado que la película surge cuando "una tarde descubrimos por casualidad que nuestra amiga, que no se llama Eva, se dedicaba a visitar pisos de alquiler sin decírselo a nadie y mucho menos a su marido. Una comedia que hay que tomarse muy en serio. Llena de malentendidos, dudas, mentiras inesperadas, momentos absurdos y situaciones ridículas. Porque eso es lo que pasa cuando los sentimientos nos superan y, a su manera, toman por nosotros las decisiones que no nos atrevemos a tomar".

Sergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, nos cuentan además en las Noticias Flash de esCine el regreso de Agustín Díaz Yanes a la dirección con el thriller político Un Fantasma en la Batalla, protagonizado por Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix y Raúl Arévalo. La película está producida por J.A. Bayona, Belén Atienza y Sandra Hermida. La película está inspirada en las vivencias de varios miembros de la Guardia Civil que estuvieron directamente involucrados en la lucha antiterrorista contra ETA.

'Un fantasma en la batalla'.

Otro regreso muy esperado es el de series como Futurama o Sólo asesinatos en el edificio cuya quinta temporada ya está en producción. Tras el éxito rotundo de sus entregas anteriores, que han cautivado a millones de personas con su ingeniosa mezcla de misterio, comedia y un gran reparto, llega una nueva historia llena de intrigas en el icónico edificio Arconia.

Otro debut esperado es el de Emilie Blichfeldt en la dirección con una retorcida versión de la Cenicienta, La hermanastra fea y otros estrenos esperados como Vieja Loca, con Carmen Maura, Zoomers y Mario.