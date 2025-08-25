La carrera de Verónica Echegui: sus series y películas imprescindibles

4 / 11

'Katmandú, un espejo en el cielo'

En el papel de Laia, una maestra catalana que se traslada a Nepal, Verónica transmite la lucha por la justicia educativa en un entorno adverso. Allí se enfrenta a las desigualdades del sistema, se casa por conveniencia y encuentra el amor. Su interpretación recibió elogios de la crítica y le valió el Premio Gaudí a la Mejor Actriz Protagonista.