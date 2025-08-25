La carrera de Verónica Echegui: sus series y películas imprescindibles
La actriz madrileña ha fallecido a causa de una enfermedad, a los 42 años.
'Yo soy la Juani'
Verónica se convierte en Juani, una joven del extrarradio que abandona su entorno en busca de cumplir su sueño de actuar en Madrid. Fue su debut cinematográfico y le valió una nominación al Goya como Mejor Actriz Revelación.
'Tocar el cielo'
Verónica interpreta a Elena, una joven intensa y apasionada que vive una relación marcada por los celos y la inestabilidad emocional. La película entrelaza varias historias de amor y deseo en Buenos Aires y Madrid, conectadas por un ritual simbólico que se repite cada fin de año: lanzar globos al cielo con los deseos más profundos.
'El menor de los males'
Verónica encarna a Vanesa, la joven amante clandestina de Eduardo, un político casado y con hijos. La historia se centra en el regreso de este político a la casa familiar en Galicia para visitar a su hermana Julia, pero el reencuentro se tuerce cuando aparece Vanesa, sacando a la superficie peligrosos secretos.
'Katmandú, un espejo en el cielo'
En el papel de Laia, una maestra catalana que se traslada a Nepal, Verónica transmite la lucha por la justicia educativa en un entorno adverso. Allí se enfrenta a las desigualdades del sistema, se casa por conveniencia y encuentra el amor. Su interpretación recibió elogios de la crítica y le valió el Premio Gaudí a la Mejor Actriz Protagonista.
'El patio de mi cárcel'
Verónica interpreta a una de las internas de una cárcel de mujeres que encuentra en el teatro una vía de escape emocional. La historia, inspirada en hechos reales, le valió otra nominación al Goya como Mejor Actriz.
'La mitad de Óscar'
En un drama silencioso y emocional, Verónica interpreta a María, una joven que reaparece en la vida de su hermano tras años sin contacto. Ambientada en un paisaje árido y minimalista, la película explora secretos familiares, silencios y heridas no cerradas.
'La gran familia española'
Verónica da vida a Cris, una mujer que se reencuentra con sus antiguos sentimientos en medio de una boda familiar caótica que transcurre durante la final del Mundial de fútbol. La película mezcla humor y emoción.
'Me estás matando, Susana'
En esta comedia romántica, Verónica interpreta a Susana, una joven escritora que decide dejarlo todo y mudarse a Estados Unidos para escribir su novela. La película explora las contradicciones del amor moderno.
'Orígenes Secretos'
Norma, interpretada por Verónica, es la jefa de un equipo de investigación especializado en crímenes inspirados en superhéroes. El thriller combina tensión, misterio y un giro original en el género policial que fue nominado a tres Goyas.
'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas'
Verónica es Sara, una diseñadora de plumas que intenta mantener el control de su caótica vida sentimental cuando todos sus problemas se presentan a la vez, en su propia casa.
'La casa de mi padre'
Verónica es la prometida de Raúl, un narcotraficante y hermano del protagonista, Armando. Cuando llega al rancho familiar, su presencia desencadena tensiones entre los hermanos.