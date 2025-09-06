Volvemos del verano que ha estado plagado de grandes blockbuster y empezamos temporada con 8 estrenos muy diferentes. Desde buen cine español, cine español sobrevalorado, terror o cine bélico. Repasamos todos los títulos.

¿Venderías tu dignidad?

Polo Menárguez es uno de los directores jóvenes más interesantes del panorama cinematográfico español. Lo ha demostrado con películas como El Plan o series como Los Farad. Este fin de semana estrena El talento, titulado protagonizado por Ester Expósito. La actriz da vida a Elsa, una joven de la alta burguesía que es un prodigio del violonchelo, está a punto de entrar en el conservatorio de Viena. La película arranca con Elsa asistiendo a la fiesta de cumpleaños por todo lo alto de su mejor amiga.

La madre de Elsa le entrega una carta para que se la entregue a Ignacio (Pedro Casablanc), padre de la cumpleañera y amigo de la familia. Tanto, que es el padrino de Elsa. La familia de Elsa se ha arruinado y le piden una gran suma de dinero para poder mantener su posición. Ignacio pide una contrapartida, ver a la joven desnuda.

Título: El talento

Género: Drama

País: España

Año: 2025

Duración: 103 minutos

Director Polo Menárguez

Reparto: Ester Expósito, Pedro Casablanc, Marta Aledo, Rocío Muñoz-Cobo

Distribuidora: Tripictures

Fecha de estreno en España: 5 de septiembre de 2025

Novena entrega paranormal

La saga de Expediente Warren sigue generando títulos entre las películas del matrimonio Ed y Lorraine y los spin-off de La Monja y Annabelle. En eta ocasión llega a los cines Expediente Warren: El último rito. El matrimonio Warren, investigadores paranormales, están medio retirados cuando son solicitados para un nuevo caso, el más aterrador hasta la fecha dice la sinopsis. Pero, ¿realmente es así?

Título: Expediente Warren: El último rito

Género: Terror - Misterio - Thriller

País: Reino Unido - Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 120 minutos

Director Michael Chaves

Reparto: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ben Hardy, Elliot Cowan, Peter Wight

Distribuidora: Warner Bros.

Fecha de estreno en España: 5 de septiembre de 2025

'Expediente Warren: El último rito'.

Thriller bélico basado en hechos reales

13 días, 13 noches es una película francesa que cuenta lo vivido en la embajada de Francia en Kabul en agosto de 2021 cuando las tropas estadounidenses se preparaban para salir de Afganistán. En el momento en el que los talibanes toman el control de Kabul llega el caos a la ciudad. El comandante Bida, encargado de la seguridad en la embajada francesa, lucha por proteger a los civiles atrapados y negociar con los talibanes para organizar un convoy hacia el aeropuerto.

Título: 13 días, 13 noches

Género: Drama - Bélico

País: Bélgica - Francia

Año: 2025

Duración: 112 minutos

Director Martin Bourboulon

Reparto: Roschdy Zem, Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen,

Distribuidora: DeAPlaneta

Fecha de estreno en España: 29 de agosto de 2025

Drogas y sida en la España de los 80

Carla Simón, adorada por buena parte de la crítica, cierra de alguna forma la trilogía iniciada en Verano 1993 con su nueva película Romería. La película, que ha sido elegida por la Academia como una de las candidatas a representar a España en los Oscar, nos cuenta la historia de Frida, una adolescente que se quedó huérfana y ha sido adoptada por su tío materno. La joven perderá todo tipo de contacto con la parte materna. Años después, tratando de encontrar respuestas, Frida viajará hasta Vigo para reencontrarse con el resto de su familia desaparecida. ¿Obtendrá respuestas? La película aborda temas como el uso de drogas y las enfermedades de transmisión sexual que se han ido ocultando en su familia a lo largo de todos estos años.

Título: Romería

Género: Drama

País: España

Año: 2025

Duración: 115 minutos

Director Carla Simón

Reparto: Tristán Ulloa, Celine Tyll, Myriam Gallego, Jose Ángel Egido, Sara Casasnovas

Distribuidora: Elástica Films

Fecha de estreno en España: 5 de septiembre de 2025

Acoso y culturismo

Entre el resto de estrenos encontramos la película francesa Acosada, con Omar Sy, sobre cómo una pareja afronta el acoso que sufre ella por parte de su jefe; la película georgiana April, en la que una ginecóloga obstetra será acusada de practicar abortos ilegales; la película familiar Lo que aprendí de mi pingüino; y el fantástico acercamiento al mundo del culturismo que retrata Magazine dreams.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles sin spoilers de todas las películas