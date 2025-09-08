5 películas olvidadas del cine de los 80: un viaje al videoclub más profundo y sórdido

Te ofrecemos de la mano de Juanma González un breve recopilatorio en vídeo de películas de los 80 olvidadas. Esos clásicos de videoclub en su acepción más pura.

Porque los títulos más famosos, premiados o recordados de una época no son solo los que la definen, sino también ese enorme corpus de películas olvidadas -o recordadas solo por algunos- que al final construyeron la dieta de todos aquellos que visitaban los videoclubs en la época.

Los títulos aquí elegidos pertenecen a diversos géneros de moda por aquel entonces, y quizá puedas econtrar alguno en plataformas... o quizá no. Es lo que tiene este viaje a la verdadera carne fresca de los videoclubs de los ochenta.

