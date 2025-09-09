Sorpresa con el pelotazo de Málaga con la Comic Con y Schwarzenegger

Noticias de cine y series de los últimos días, desde la próxima película viral que por fin tiene estreno en España este octubre hasta, sí, la Comic Con de Málaga que desembarca con famosos como Luke Evans... y Arnold Schwarzenegger, invitado de honor de esta edición que tendrá lugar del 25 al 28 de septiembre en la ciudad andaluza.

Parecía que la serie del videojuego Tom Raider, en la que Amazon ha invertido tanto tiempo y dinero, nunca iba a llegar, pero ha habido sorprendentes avances al respecto. Todo eso y más te lo contamos en el vídeo que puedes ver arriba si das clic al "play".

