Expediente Warren: El último rito promete poner punto y final a la historia del matrimonio Warren, y ha cosechado un éxito sin igual en la taquilla mundial. Es, de hecho, la película de terror con el fin de semana de apertura más alto de la historia, sobrepasando (y duplicando) las expectativas previas y batiendo anteriores rércods de It. Capítulo 1.

Tal ha sido el éxito que Warner Bros se ha apresurado a anunciar una serie precuela para HBO Max y otros productos de la saga Warren, que no obstante, aquí diría adiós a sus actores Patrick Wilson y Vera Farmiga.

En el vídeo Juanma González realiza para @LDCultura de Libertad Digital y esRadio la crítica de una película que quizá fracasa a llegar al nivel de las dos primeras dirigidas por James Wan, pero que sin duda ha seducido a los espectadores.