Eddington será un film tan masacrado como alabado. Utilizando los mimbres y la ambientación del western clásico, Ari Aster (Hereditary, Midsommar) hace de todo menos eso. De modo que el enfrentamiento entre el sheriff Joaquin Phoenix y el alcalde Pedro Pascal en plena época del COVID pronto adquiere tintes menos convencionales. A Eddington se le pueden reprochar muchas cosas, pero no el tratar de hacer algo inmediato, un retrato satíríco de la América actual un tanto disperso, pero desde luego incómodo e incorrecto.

