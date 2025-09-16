El día que Robert Redford llamó por teléfono a José Luis Garci

La noticia de la muerte de Robert Redford, a los 89 años, ha conmocionado al mundo del cine. El director y actor ha fallecido la madrugada de este martes en su casa de Utah (Estados Unidos). Luis Herrero ha definido al intérprete como "uno de los últimos gigantes de la industria del cine norteamericano" en el programa En casa de Herrero, de esRadio.
El cineasta José Luis Garci, invitado al programa, ha evocado la figura del cineasta con emoción: "Era un gigante. Además tuve la suerte de conocerle". Garci ha recordado cómo Redford le habló de su paso por Mijas (Málaga), donde sobrevivía vendiendo dibujos en la calle: "Yo dije, oye, ponerle una calle en Mijas, ¿no? Para mí es un tipo estupendo", ha asegurado.
El director español ha repasado también la dimensión artística de Redford: "Es un director de cine extraordinario, como muchos actores que han sido directores propios. Paul Newman es otro. Yo creo que él ha sido de los mejores".
Una llamada inesperada
Por otro lado, Garci ha subrayado la importancia del Festival de Sundance, fundado por Redford, y ha rememorado su propia experiencia al participar allí. Garci ha recordado cómo un día recibió una inesperada llamada desde París: "Me llamó él por teléfono para decirme que mi película Canción de cuna iba a Sundance. Al principio creía que era una broma, pero luego comprobé que era cierto. Cuando hablé con él, me dijo: ‘Esto es como las antiguas que nos gustan a nosotros’. Y tenía razón".
El director español ha compartido también lo que le unía al actor estadounidense: "Lo que nos unía es que hacemos películas lentas, con un tempo narrativo muy lento. Y además rodamos nuestras primeras películas el mismo año, los dos usando el canon de Pachelbel, y a los dos nos dieron el Óscar", ha añadido Garci.
Entre anécdotas, el director español ha confesado el único detalle que no le gustó de Redford: "Tenía un palillo, como dorado o de oro, un escarbadientes que usaba mucho. No es un poco extraño… un palillo de oro. Pero por lo demás, qué voy a decir", ha bromeado.
Finalmente, ha evocado la impronta personal de Redford: "Muy bueno, muy cercano, sobre todo un gran atractivo tenía. Era un activista, políticamente estaba combatiendo todo tipo de injusticias. Se preocupó mucho por el cine. Para él era algo más que una profesión".