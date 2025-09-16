Las películas que han consagrado a Robert Redford como uno de los mejores actores

22 / 31

"Habana", 1990 dirigida por Sydney Pollack.

En plena dictadura de Batista –en Cuba, 1958– y con la revolución al acecho, Jack Weil (Robert Redford), un jugador profesional de póker, llega a La Habana decidido a participar en la partida que podría cambiar su vida. Ajeno a la política, su única ambición es disfrutar de la buena vida y de sus cartas. Sin embargo, pronto descubre que la ciudad es un hervidero de espías, agentes de la policía secreta y revolucionarios. Todo da un vuelco cuando conoce a Roberta (Lena Olin), una mujer cautivadora y comprometida con la causa castrista, junto a su marido (Raúl Juliá). Fascinado por ella, Weil se verá arrastrado a un mundo que siempre había evitado: el de la pasión, la lucha y el riesgo.