Las películas que han consagrado a Robert Redford como uno de los mejores actores
Robert Redford, el legendario director y actor, ha fallecido la madrugada de este martes en su casa de Utah (Estados Unidos) a los 89 años. Desde Libertad Digital, repasamos todos las películas que le convirtieron en uno de los mejores actores de las últimas décadas.
"El que mató por placer", 1962 dirigida por Denis Sanders.
Esta fue la película con la que Robert Redford comenzó su carrera en la gran pantalla. El actor estadounidense, en el papel de Roy Loomis, es un soldado idealista estadounidense recién llegado a primera línea de fuego durante la Guerra de Corea. Allí coincidirá con Raymond Endore (John Saxon), un soldado psicótico cortar gargantas de los enemigos. Ambos establecerán una extraña relación que se resolverá con la llegada del alto el fuego.
"La jauría humana", 1966 dirigida por Arthur Penn.
El preso Bubber Freydell (Robert Redford) se escapa de la cárcel y llega a su pueblo en Texas. Sus vecinos emprenden contra él una cacería como si se tratara de una diversión más. El sheriff (Marlon Brando) tratará de evitar su linchamiento.
"Descalzos por el parque", 1967 dirigida por Gene Saks.
En el papel de Paul, Robert Redford interpreta a un joven abogado conservador que se casa con la vivaz Corie (Jane Fonda), quien solo piensa en pasárselo lo mejor posible. Ambos se enamoran al instante y se casan de inmediato, su apasionada relación se convierte en una cómica discordia en un apartamento de cinco pisos en Nueva York.
"Butch Cassidy and The Sundance Kid", 1969 dirigida por George Roy Hill.
Conocida como Dos hombres y un destino. Un grupo de jóvenes pistoleros se dedica a asaltar los bancos del estado de Wyoming y el tren-correo de la Union Pacific. El jefe de la banda es el carismático Newman en el papel de Butch Cassidy, y Robert Redford da vida a Sundance Kid siendo su inseparable compañero.
"Butch Cassidy and the Sundance Kid", 1969 dirigida por George Roll Hill
Después de un atraco, el grupo se disuelve, es entonces cuando Butch, Sundance Kid y una joven maestra de Denver (Ross) forman un trío de románticos forajidos. Juntos, y huyendo de la ley, llegan hasta Bolivia.
"El precio del fracaso", 1970 dirigida por Sidney J. Furie.
El precio del fracaso se centra en la historia de dos pilotos de carreras de motos, Faus Little Faus, interpretado por el actor Micheal J.Pollard; y Halsey Knox, interpretado por un joven Robert Redford que da vida a un oportunista y mujeriego piloto.
"Las aventuras de Jeremiah Johnson", 1972 dirigida por Sydney Pollack.
En el filme Las aventuras de Jeremiah Johnson, Jeremías – interpretado por Robert Redford–, un soldado que ha desertado de la guerra contra México, busca alejarse para siempre de la sociedad que lo ha desencantado. Su refugio serán las salvajes e implacables Montañas Rocosas, un territorio indómito donde la naturaleza y los indios Crow marcan la ley. Allí, con la guía de un veterano trampero, deberá aprender a cazar, resistir el frío extremo y enfrentarse a la soledad. Poco a poco, Jeremías se transforma en un auténtico hombre de las montañas, librando una lucha constante entre la necesidad de sobrevivir y el precio de la libertad absoluta.
"El candidato", 1972 dirigida por Michael Ritchie.
En plena campaña de reelección de Richard Nixon, en 1972, un joven abogado idealista –Bill McKay, interpretado por Robert Redford– se adentra en el turbulento terreno de la política. Libre de ambiciones reales de victoria, se atreve a hablar con franqueza y a defender sus convicciones sin reservas. Sin embargo, pronto descubrirá que en ese juego el único objetivo es conquistar el poder, cueste lo que cueste.
"The way we were", 1973 dirigida por Sydney Pollack.
En este drama romántico, Redford da vida a Hubbell Gardiner, mientras que Barbra Streisand interpreta a Katie Morowsy. Ambos son estudiantes universitarios con personalidades opuestas: Hubbell es un carismático atleta, popular y amante de la buena vida, mientras que Katie destaca por su firme vocación política y su coherencia con las propias convicciones. A pesar de sus diferencias, se enamoran y contraen matrimonio, aunque pronto descubrirán que la convivencia está llena de obstáculos.
"El golpe", 1973 dirigida por Gene Saks.
Esta comedia de intriga tiene lugar en Chicago, inspirada en los años treinta. Johnny Hooker, interpretado por Redford; y Henry Gondorff, interpretado por Newman; son dos astutos timadores que, tras el asesinato de un viejo y querido amigo a manos de un gánster despiadado, Doyle Lonnegan, interpretado por Shaw, deciden vengarlo. Para lograrlo, ponen en marcha un elaborado y brillante plan en el que participan numerosos cómplices y aliados de su entorno.
"El gran Gatsby", 1974 dirigida por Jack Clayton.
Un joven del Medio Oeste, Nick Carraway, se traslada a vivir a West Egg, en Nueva York. Su vecino, el misterioso señor Gatsby, interpretado por Robert Redford, vive en una lujosa mansión y organiza continuas y espectaculares fiestas. Enriquecido tras la I Guerra Mundial (1914-1918) vive atormentado por el amor de la bella Daisy (Mia Farrow), que no ha sabido esperarlo y se ha casado con otro. Nick se entera de oscuras historias que le hacen recelar del extravagante personaje.
"The Great Waldo Pepper", 1975 dirigida por George Roy Hill.
Conocida como El carnaval de las águilas. Después de la Primera Guerra Mundial y popularizada la la aviación, algunos pilotos, una vez licenciados, intentan ganarse la vida con espectáculos aéreos cada vez más peligrosos debido a la competencia.
"The Great Waldo Pepper", 1975 dirigida por George Roy Hill.
En este filme, Robert Redford da vida a Waldo Pepper, uno de esos pilotos cuyas acrobacias son cada vez más arriesgadas. Esto crea problemas, porque las autoridades necesitan convencer al público de que el avión es un medio de transporte seguro a fin de impulsar el desarrollo de la aviación comercial. En estas circunstancias, el cine se convierte en la mejor salida para Waldo.
"Los tres días del cóndor", 1975 dirigida por Sydney Pollack.
En Los tres días del cóndor, Joseph Turner (Robert Redford) es un discreto analista de la CIA cuya labor consiste en leer publicaciones para detectar posibles mensajes ocultos que revelen operaciones clandestinas. Un día, al regresar a la oficina, descubre que todos sus compañeros han sido asesinados. Al comprender que él debía ser una de las víctimas, inicia una desesperada huida en busca de respuestas. En medio de su fuga, se ve forzado a retener a una mujer (Faye Dunaway), que acabará convirtiéndose en su inesperada cómplice y con la que vivirá una apasionada relación.
"Todos los hombres del presidente", 1976 dirigida por Alan J. Pakula.
Esta película, basada en el año 1972, comienza con un misterioso allanamiento en la sede del Partido Demócrata, que despierta la atención de dos jóvenes reporteros de The Washington Post: Bob Woodward (Robert Redford) y Carl Bernstein (Dustin Hoffman). Lo que al principio parece un caso menor pronto se convierte en una compleja investigación que destapa una red de corrupción y abusos de poder en la Casa Blanca. Su incansable labor periodística dará origen al escándalo conocido como Watergate, un acontecimiento histórico que terminará sacudiendo los cimientos de la política estadounidense y forzando la renuncia del presidente Richard Nixon.
"Brubaker", 1980 dirigida por Stuart Rosenberg.
Inspirado en hechos reales, Brubaker es un drama que sigue la historia de Tom Murton, el reformador que sacudió la política de Arkansas al revelar los horrores ocultos tras los muros de una prisión estatal. En 1969, el nuevo alcaide, Henry Brubaker (Robert Redford), decide infiltrarse en la cárcel haciéndose pasar por un preso para conocer de primera mano las condiciones del lugar. Lo que descubre es un sistema podrido por la corrupción, los abusos y los asesinatos silenciados durante años. Decidido a erradicar esas prácticas y devolver la dignidad a los reclusos, Brubaker emprende una cruzada que lo enfrentará a la resistencia de las autoridades y pondrá en riesgo su propia vida.
La faceta de Robert Redford como director
A su brillante carrera como actor añadió una fructífera trayectoria detrás de la cámara. Debutó en la dirección con Gente corriente, obra que le valió el Óscar, sin dejar nunca de lado su faceta interpretativa.
"Gente corriente", 1980 dirigida por Robert Redford.
Tras sobrevivir a un intento de suicidio provocado por la trágica muerte de su hermano en un accidente, Conrad (Timothy Hutton) regresa a casa intentando reconstruir su vida. La relación con su madre, fría y distante, se vuelve cada vez más asfixiante, mientras él carga con una culpa que no consigue superar. Aunque acude con regularidad a un psiquiatra (Judd Hirsch), el joven solo empieza a encontrar un respiro cuando entabla amistad con una compañera del coro, cuya cercanía le abre la puerta a la esperanza y a la posibilidad de sanar.
"El mejor", 1984 dirigida por Barry Levinson.
En la América de los años treinta, Roy Hobbs, interpretado por Robert Redford, es un misterioso jugador con un pasado marcado por las sombras. Hobbs reaparece en el mundo del béisbol cuando ficha por los New York Knights, un equipo en decadencia. Su extraordinario talento con el bate despierta esperanzas en la afición y lo convierte en una leyenda inesperada. Inspirada libremente en la novela de Bernard Malamud, la historia se convierte en una parábola sobre la gloria, la caída y el eterno deseo de triunfo en la sociedad estadounidense.
"Memorias de África", 1985 dirigida por Sydney Pollack.
En esta emblemática historia romántica, basada en la obra autobiográfica de la escritora danesa Isak Dinesen, Karen (Meryl Streep) se casa por conveniencia con el barón Blixen (Klaus Maria Brandauer), un aristócrata seductor y mujeriego. Juntos se trasladan a Kenia para administrar una plantación de café, donde Karen descubre una profunda conexión con la tierra africana y sus gentes. Allí también conoce a Denys Finch-Hatton (Robert Redford), un carismático aventurero que vive guiado por la pasión por la libertad. Entre ambos nacerá un amor intenso que hace del filme una de las mejores películas románticas de ambos protagonistas.
"Peligrosamente juntos", 1986 de Ivan Reitman.
Tom Logan – interpretado por Robert Redford–, un ambicioso fiscal de distrito en plena proyección política, recibe la oportunidad de ascender a un cargo de mayor prestigio. Sin embargo, antes deberá afrontar un caso inesperado: la defensa de Chelsea Deardon –interpretada por Daryl Hannah–, una mujer enigmática marcada por un trágico pasado. De niña fue testigo de cómo su padre perecía en un incendio en el que también desaparecieron la mayoría de sus valiosas obras de arte. Ahora, veinte años después, es acusada de robar los cuadros que milagrosamente sobrevivieron a aquella tragedia. Lo que en apariencia es un caso rutinario pronto se transforma en un laberinto de secretos, traiciones y pasiones ocultas.
"Habana", 1990 dirigida por Sydney Pollack.
En plena dictadura de Batista –en Cuba, 1958– y con la revolución al acecho, Jack Weil (Robert Redford), un jugador profesional de póker, llega a La Habana decidido a participar en la partida que podría cambiar su vida. Ajeno a la política, su única ambición es disfrutar de la buena vida y de sus cartas. Sin embargo, pronto descubre que la ciudad es un hervidero de espías, agentes de la policía secreta y revolucionarios. Todo da un vuelco cuando conoce a Roberta (Lena Olin), una mujer cautivadora y comprometida con la causa castrista, junto a su marido (Raúl Juliá). Fascinado por ella, Weil se verá arrastrado a un mundo que siempre había evitado: el de la pasión, la lucha y el riesgo.
"El río de la vida", 1992 dirigida por Robert Redford.
Esta vez, Redford es el director de El río de la vida, una película que surge del enamoramiento por una novela y por un paisaje. En la Montana de principios del siglo XX, Norman (Craig Sheffer) y Paul Maclean (Brad Pitt), hijos de un estricto pastor protestante, crecen bajo una disciplina severa que, sin embargo, les deja espacio para explorar la libertad de la naturaleza. Norman, responsable y reflexivo, encuentra estabilidad en la docencia y en el amor, mientras que Paul, carismático y rebelde, se adentra en el periodismo y en una vida marcada por el riesgo. A pesar de sus diferencias, los hermanos comparten un lazo indestructible.
"Quiz Show: El dilema", 1994 dirigida por Robert Redford.
Dirigida por Robert Redford, el filme tiene lugar entre 1956 y 1959, cuando Charles Van Doren (Ralph Fiennes) –profesor de literatura en la Universidad de Columbia e hijo de una ilustre familia de intelectuales– se convierte en un ídolo nacional gracias a sus brillantes intervenciones en el concurso televisivo Twenty One. Semana tras semana respondía con solvencia a preguntas cada vez más complejas, conquistando a la audiencia y alcanzando una fama sin precedentes. Sin embargo, en el apogeo de su éxito, un antiguo concursante denunció que el programa estaba manipulado, destapando uno de los mayores escándalos de la televisión estadounidense y poniendo en entredicho la integridad de Van Doren y de toda una era mediática.
"Íntimo y personal", 1996 dirigida por Jon Avnet.
Tally Atwater (Michelle Pfeiffer) es una joven reportera llena de ambición que inicia su carrera en un canal local de Miami. Allí queda bajo la tutela de Warren Justice (Robert Redford), un prestigioso presentador de noticias y antiguo corresponsal en la Casa Blanca, que reconoce en ella un talento especial. Paso a paso, Tally pasa de hacer pequeños reportajes a convertirse en la estrella de un informativo nacional de máxima audiencia. Pero mientras su carrera despega, entre ella y Warren nace una relación marcada por la admiración, la pasión y las difíciles renuncias que impone el mundo del periodismo televisivo.
"El hombre que susurraba a los caballos", 1998 dirigida por Robert Redford.
El hombre que susurraba a los caballos está tanto protagonizada como dirigida por Robert Redford. Grace (Scarlett Johansson) sufre un trágico accidente mientras cabalga con su amiga Judith: un camión las embiste, acabando con la vida de Judith y su caballo, y dejando a Grace y a su yegua, Pilgrim, gravemente heridos. Marcada por las secuelas físicas y emocionales, la joven se encierra en sí misma, mientras Pilgrim, traumatizado, se convierte en un animal indomable. Desesperada por sanar tanto a su hija como al caballo, Annie (Kristin Scott Thomas), la madre de Grace, emprende un viaje a Montana en busca de Tom Booker (Robert Redford), un vaquero solitario con un don único para comprender y devolver la confianza a los caballos. Allí, en medio de la naturaleza, comenzará un proceso de sanación que transformará a todos.
"Spy Game (Juego de espías)", 2001 dirigida por Tony Scott.
En el mismo día en que se retira de la CIA, el veterano agente Nathan Muir (Robert Redford) recibe una noticia inquietante: Tom Bishop (Brad Pitt), su mejor pupilo y antiguo compañero de operaciones, ha sido capturado en China acusado de espionaje. Condenado a muerte y con apenas 24 horas de vida, Bishop ha sido abandonado por la propia Agencia, que prefiere mirar hacia otro lado para no poner en riesgo un delicado acuerdo comercial con Pekín. Decidido a no dejarlo atrás, Muir inicia una contrarreloj en la que deberá valerse de toda su experiencia, contactos y astucia para idear un plan que le permita salvarlo… incluso si para lograrlo debe enfrentarse a la organización a la que ha servido toda su vida.
"Leones por corderos", 2007 dirigida por Robert Redford.
En este película, Redford es tanto director como protagonista. En el filme Leones por corderos, tres relatos se entrelazan para mostrar las distintas caras del poder, la educación y la guerra. En Washington, un ambicioso congresista (Tom Cruise) concede una entrevista exclusiva a una veterana periodista (Meryl Streep), con la intención de influir en la opinión pública sobre la estrategia militar en Afganistán. En California, un profesor universitario (Robert Redford) intenta despertar la conciencia crítica de un alumno brillante pero desencantado, recordándole la responsabilidad de implicarse en los asuntos sociales. Mientras tanto, en las montañas afganas, dos jóvenes soldados —antiguos alumnos del profesor— quedan atrapados tras una fallida operación militar, luchando por sobrevivir a la espera de un rescate incierto. Juntas, estas tres historias componen una mirada crítica a las decisiones políticas y sus consecuencias humanas.
"Pacto de silencio", 2012 dirigida por Robert Redford.
De nuevo, Robert Redford se consolida como director y protagonista de su película. Jim Grant (Robert Redford) es un exactivista radical que, tras años huyendo de la justicia, lleva una vida discreta junto a su hija en un pequeño pueblo cercano a Albany, Nueva York. Todo cambia cuando Ben Shepard (Shia LaBeouf), un joven y ambicioso periodista, descubre su verdadera identidad y destapa un secreto que el FBI llevaba más de treinta años persiguiendo: su implicación en un atraco a un banco durante los convulsos años setenta. Obligado a abandonar su anonimato, Grant inicia una peligrosa huida para demostrar su inocencia y enfrentarse a un pasado que amenaza con destruirlo todo. Inspirada en la novela de Neil Gordon, la película combina intriga política, memoria histórica y drama personal.
"Nosotros en la noche", 2017 dirigida por Ritesh Batra.
En un tranquilo pueblo de Colorado, Addie Moore (Jane Fonda), viuda desde hace años, decide romper la soledad con una visita inesperada a su vecino Louis Waters (Robert Redford), también viudo y con una vida marcada por el silencio. Aunque han compartido vecindario durante décadas, apenas han tenido relación. Con sus hijos lejos y el paso del tiempo haciéndose más evidente, Addie propone a Louis acompañarse mutuamente en las noches solitarias. Lo que comienza como un simple gesto de compañía se transforma poco a poco en una conexión profunda, donde ambos redescubren la intimidad, la ternura y la posibilidad de un nuevo comienzo en la última etapa de sus vidas.
"Vengadores: Endgame ", 2019 dirigida por Joe Russo y Anthony Russo.
Aunque Robert Redford había anunciado su retirada del cine, hizo una última aparición sorpresa en Avengers: Endgame (2019), retomando el papel de Alexander Pierce, el alto mando de HYDRA que ya había interpretado en Capitán América: El Soldado de Invierno. Su regreso, breve pero significativo, se convirtió en un guiño tanto a los seguidores del Universo Marvel como a su propia trayectoria, poniendo punto final a su carrera frente a las cámaras con un personaje marcado por el poder, la manipulación y la intriga política.