De Donald Trump a Meryl Streep, gran homenaje a Robert Redford: "Un verdadero héroe estadounidense"

La muerte de Robert Redford ha dejado un vacío que atraviesa tanto el mundo del cine como la vida pública de Estados Unidos. Actor, director, productor y fundador del Festival de Sundance, a lo largo de seis décadas construyó una carrera que lo convirtió en referencia cultural y social, por su activismo con causas demócratas como el medio ambiente. Su muerte, a los 89 años, ha desatado un torrente de homenajes que van desde Donald Trump hasta Meryl Streep, pasando por políticos, cineastas y compañeros de profesión.

Redford, estrella de títulos inolvidables como El golpe, Todos los hombres del presidente o Memorias de África, dirigió la oscarizada Gente corriente y apoyó el cine independiente.

El presidente Donald Trump, con quien Redford mantuvo fuertes discrepancias políticas, fue uno de los primeros en pronunciarse: "Hubo una época en que era el más popular. Creo que era un grande", declaró ante un grupo de periodistas. En el extremo opuesto, Meryl Streep expresó en un comunicado enviado a People: "Uno de los leones ha muerto. Descansa en paz, mi querido amigo".

Hollywood se despide de un icono

Jane Fonda, amiga personal comentaba que era "una bellísima persona, en cada faceta" y que "estuvo en pie por unos Estados Unidos por los que tenemos que seguir luchando". Barbra Streisand, junto a quién protagonizó The Way We Were lo definió como "carismático, inteligente, intenso, siempre interesante, uno de los mejores actores por siempre".

Mark Ruffalo lo despidió con un mensaje íntimo en Instagram, recordando una carta que le envió cuando supo de su enfermedad: lo llamó "un verdadero héroe estadounidense". Los hermanos Russo escribieron en su cuenta conjunta: "Estamos profundamente entristecidos (...) Su legado vivirá a través de sus extraordinarias películas, sus increíbles actuaciones, su incansable activismo, y la profunda influencia que Sundance ha tenido en la trayectoria de la industria y en las vidas de miles de cineastas. Hay muy pocas personas que han impactado la narración moderna tan significativamente como él... y estamos profundamente agradecidos por nuestro tiempo con él".

Ron Howard coincidió en señalar su importancia cultural: "Una figura cultural tremendamente influyente por sus decisiones creativas como actor, productor y director, y por impulsar el Festival de Cine de Sundance, que impulsó el movimiento cinematográfico independiente estadounidense. Un punto de inflexión artístico".

La huella en Utah

El eco de su labor fuera de Hollywood también quedó reflejado en el mensaje de Spencer Cox, gobernador de Utah, el estado donde Redford fijó su residencia y fundó Sundance: "Llegó y se enamoró de este lugar. Apreciaba nuestros paisajes y forjó un legado que convirtió a Utah en un hogar para la narración y la creatividad. A través de Sundance y su dedicación a la conservación, compartió Utah con el mundo. Hoy honramos su vida, su visión y su duradera contribución a nuestro estado".

Stephen King lo recordó con nostalgia: "Formó parte de un Hollywood nuevo y emocionante en los años 70 y 80. Cuesta creer que tuviera 89 años". Morgan Freeman, desde España, donde rueda una película, evocó la amistad que surgió tras rodar juntos Brubaker en 1980: "Hay ciertas personas con las que sabes que conectarás. Después de trabajar con Robert Redford en Brubaker en 1980, nos hicimos amigos al instante. Volver a trabajar con él en Una vida inacabada fue un sueño hecho realidad". Y concluyó con un emotivo "Descansa en paz, amigo mío".

Una cadena de homenajes

Antonio Banderas también expresó su pesar en X: "Nos deja Robert Redford, un icono del cine con mayúsculas. Actor, director, productor y fundador del festival de Sundace. Su talento seguirá emocionándonos eternamente, brillando en los fotogramas y en nuestra memoria. DEP".

William Shatner, recordado por su papel en Star Trek, trasladó públicamente sus condolencias a la familia. Y Bob Woodward, el periodista al que Redford encarnó en Todos los hombres del presidente, despidió al actor con palabras de enorme afecto: "Lo quería y lo admiraba: por su amistad, su ardiente independencia y la forma en que utilizaba cualquier plataforma que tenía para ayudar a hacer del mundo un lugar mejor, más justo y más brillante para los demás".