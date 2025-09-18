La lucrativa carrera de Bardem financiada con dinero judío

Javier Bardem, uno de los actores españoles más internacionales y que desde hace años reside en EEUU, se presentó en la reciente gala de los Premios Emmy con un pañuelo palestino. Puso puño en alto y pidió el compromiso de la industria del cine para no colaborar con empresas ni instituciones israelíes que estén "implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino".

Pues bien, el actor español parece olvidar que irrumpió en el estrellato internacional con su actuación nominada al Oscar en "Antes que anochezca" en el año 2000. En dicha película el director era Julian Schnabel -judío y de origen estadounidense-.

A partir de ahí fue cuando el actor español empezó a facturar cantidades ingentes de dinero hasta alcanzar un patrimonio que ronda los 30 millones de euros, según el portal estadounidense especializado en el patrimonio de los famosos, Celebrity Networth. Por si fuera poco, el capital israelí no solo le impulsó al principio, sino que la mayoría de su gran patrimonio proviene de manos judías.

Tal es así, que Bardem ha sido criticado por su incoherencia, ya que es el primero que colabora, y no solo colabora, sino que debe su carrera de éxitos en Hollywood a los judíos. Bardem parece olvidar que ganó su Oscar de la Academia bajo la dirección de dos judíos, los hermanos Coen por la película No Country For Old Men. Además, trabajó con Woody Allen -también judío- en Vicky Cristina Barcelona (2008) como actor. Su mujer, Penélope Cruz era la protagonista de la cinta. En dicha película coincidió con Scarlett Johansson, actriz judía.

A Javier Bardem no le importó ganar su Oscar al mejor actor siendo dirigido por los hermanos Coen, ambos judíos. pic.twitter.com/PXn3pQlbD2 — Ali Trujillo (@TrujilloAli) September 15, 2025

Por ejemplo, su última película, F:1 la película tiene guionistas, productores, música o distribución de personas judías. Y así una larga lista de trabajos -y mucho dinero- con directores israelíes y judíos:

Con Aaron Sorkin (judío) en 'Being the Ricardos' (2021). No hay datos de ingresos puesto que apenas salió en cines se trasladó a Amazon Prime.

Con Julian Schnabel (judío) en 'Before Night Falls' (2000) con 8 millones ingresados.

Con Sam Mendes (madre judía) en 'Skyfall' (2012) con 1.031 millones de recaudación.

Con Darren Aronofsky (judío) en 'Mother!' (2017) con 41,4 millones de euros.

A Javier Bardem no le importó ganar su Oscar al mejor actor siendo dirigido por los hermanos Coen, ambos judíos. pic.twitter.com/PXn3pQlbD2 — Ali Trujillo (@TrujilloAli) September 15, 2025

Por otro lado, muchos le han echado también en cara que sus hijos nacieran en el hospital judío más caro de Los Ángeles. Un centro que era elegido por muchos famosos y grandes fortunas. Un recinto de carácter privado que en la época contaba con las mejores instalaciones y que costaba entre 2.500 y 3.500 euros al día, según ha informado Juanjo Alonso en este diario.

Censurar películas

Además, Bardem ha pedido a los demás que se censure la proyección de películas vinculadas a Israel, no aparecer ni trabajar de ninguna manera con instituciones cinematográficas israelíes, incluidos festivales, cines, emisoras y productoras, como el Festival de Cine de Jerusalén, el Festival Internacional de Cine de Haifa, Docaviv o TLVfest".

Javier Bardem no va a trabajar con nadie israelí que patrocine películas. La última película de Bardem. 👇👇 pic.twitter.com/8RXqHvyO75 — VALLEKANA 🩷 (@vallekanax) September 15, 2025

"Como cineastas, actores y actrices, trabajadores de la industria cinematográfica e instituciones, reconocemos el poder del cine para dar forma a las percepciones. En este momento urgente de crisis, en el que muchos de nuestros gobiernos están permitiendo la carnicería en Gaza, debemos hacer todo lo posible para hacer frente a la complicidad en ese horror implacable", han expresado en un comunicado de la organización Film Workers for Palestine.