Esta semana encontramos hasta 9 estrenos en las salas de cine. Variedad en géneros y filmografías (norteamericana, española, irlandesa, alemana, francesa...) pero no encontramos ningún blockbuster. Los repasamos todos.

El idilio entre Margot Robbie y Colin Farrell

Muy probablemente tanto Margot Robbie como Colin Farrell sean dos de los actores en mejor estado de forma, actoral se entiende, del Hollywood actual. Esta semana estrenan Un gran viaje atrevido y maravilloso, una película que podríamos enmarcarla dentro de la comedia romántica, aunque tocando otros géneros. Los dos son muy camaleónicos y saben dotar a sus personajes de gran profundidad, la misma de la que carece en esta ocasión el guion de la película.

Sin embargo, sorprende que estos dos grandes talentos del séptimo arte carezcan de química en pantalla. Resulta por momentos hasta incómodo. Dan vida a dos extraños que se conocen en una boda de un amigo en común. Cosas del destino terminarán coincidiendo de nuevo e iniciarán un viaje por el pasado de ambos aflorando secretos ocultos y miedos. ¿Podrán volver a creer en el amor? Si nos basáramos en su química en pantalla diríamos que no.

Título: Un gran viaje atrevido y maravilloso

Género: Drama - Romántica - Fantástica

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 108 minutos

Director: Kogonada

Reparto: Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen, Jodie Turner-Smith, Sarah Gadon

Distribuidora: Sony Pictures

Fecha de estreno en España: 19 de septiembre de 2025

'Un gran viaje atrevido y maravilloso'.

Desmelenándose a los 50

Cesc Gay (Krámpak, Sentimental, Truman...) es un director que ha abordado desde numerosos prismas las relaciones humanas. En esta ocasión, en Mi amiga Eva, se centra en una mujer de 50 años, casada desde hace más de veinte y con dos hijos adolescentes, a la que un viaje de negocios a Roma le cambiará la vida. En la ciudad eterna sentirá la urgente necesidad de volver a enamorarse, de liberarse por otro lado. De esta forma, a su vuelta a Barcelona Eva (Nora Navas) empezará una nueva vida como soltera y abierta al juego de la seducción y el romance.

Título: Mi amiga Eva

Género: Comedia - Romántica

País: España

Año: 2024

Duración: 99 minutos

Director: Cesc Gay

Reparto: Nora Navas, Juan Diego Botto, Rodrigo de la Serna, Ágata Roca, Francesco Carril, Marian Álvarez, Miki Esparbé, David Selvas, Mercedes Sampietro

Distribuidora: Filmax

Fecha de estreno en España: 19 de septiembre de 2025

'Mi amiga Eva'.

Soledad no deseada

La debutante Laura Carreira sorprende con On Falling, película producida por Ken Loach, ya retirado. Nos sitúa en Escocia donde Aurora, una joven portuguesa, trabaja como picker en un gran almacén logístico. En el trabajo no tiene interacción con ningún compañero. El problema es que fuera tampoco. Vive en una casa compartida sin salón, ya que lo han convertido en otra habitación, y no tiene demasiada relación con sus compañeros por la diferencia de horarios. Aurora se siente demasiado sola.

Título: On falling

Género: Drama

País: Reino Unido

Año: 2024

Duración: 104 minutos

Director: Laura Carreira

Reparto: Joana Santos

Distribuidora: Vértigo Films

Fecha de estreno en España: 19 de septiembre de 2025

Cine español del bueno, acción y escuela pública

Fernando Colomo sorprende con Las delicias del jardín sobre un pintor abstracto veterano que vive una crisis catártica: vive en su taller por falta de dinero, se acaba de separar de su esposa y tiene un "temblor esencial" en su mano que le dificulta pintar.

Título: Las delicias del jardín

Género: Comedia

País: España

Año: 2025

Duración: 94 minutos

Director: Fernando Colomo

Reparto: Fernando Colomo, Carmen Machi, Brays Efe, Antonio Resines, María Hervás, Luis Bermejo, Cumelen Sanz

Distribuidora: Vértice 360

Fecha de estreno en España: 19 de septiembre de 2025

La acción corre a cargo de Samuel L. Jackson, Dave Bautista y Olga Kurylenko en Afterburn (Zona cero), película de ciencia ficción que nos sitúa en un futuro devastado donde la supervivencia se ha vuelto salvaje y primitiva y los cazarecompensas buscan objetos de valor en la zona dañada de la Tierra.

Título: Afterburn

Género: Comedia - Acción - Ciencia-ficción - Aventura

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 105 minutos

Director: J.J. Perry

Reparto: Samuel L. Jackson, Dave Bautista, Olga Kurylenko

Distribuidora: TriPictures

Fecha de estreno en España: 19 de septiembre de 2025

De Francia nos llega La primera escuela, historia ambientada en la Francia de finales del siglo XIX cuando una profesora parisina es enviada a una alejada aldea rural para fundar la primera escuela pública. El cine francés sabe como nadie coger un episodio pequeño de su historia y hacerlo grande.

Título: La primera escuela

Género: Drama - Histórica

País: Francia

Año: 2024

Duración: 108 minutos

Director: Éric Besnard

Reparto: Alexandra Lamy, Grégory Gadebois, Jérôme Kircher

Distribuidora: A Contracorriente Films

Fecha de estreno en España: 19 de septiembre de 2025

'La primera escuela'.

Entre el resto de estrenos encontramos la irlandesa Small things like these con Cillian Murphy; animación francesa con Angelo en el bosque misterioso; y cine familia que llega desde Alemania con el título El colegio de los animales mágicos 3.

