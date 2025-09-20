Esta semana encontramos hasta 9 estrenos en las salas de cine. Variedad en géneros y filmografías (norteamericana, española, irlandesa, alemana, francesa...) pero no encontramos ningún blockbuster. Los repasamos todos.
El idilio entre Margot Robbie y Colin Farrell
Muy probablemente tanto Margot Robbie como Colin Farrell sean dos de los actores en mejor estado de forma, actoral se entiende, del Hollywood actual. Esta semana estrenan Un gran viaje atrevido y maravilloso, una película que podríamos enmarcarla dentro de la comedia romántica, aunque tocando otros géneros. Los dos son muy camaleónicos y saben dotar a sus personajes de gran profundidad, la misma de la que carece en esta ocasión el guion de la película.
Sin embargo, sorprende que estos dos grandes talentos del séptimo arte carezcan de química en pantalla. Resulta por momentos hasta incómodo. Dan vida a dos extraños que se conocen en una boda de un amigo en común. Cosas del destino terminarán coincidiendo de nuevo e iniciarán un viaje por el pasado de ambos aflorando secretos ocultos y miedos. ¿Podrán volver a creer en el amor? Si nos basáramos en su química en pantalla diríamos que no.
Título: Un gran viaje atrevido y maravilloso
Género: Drama - Romántica - Fantástica
País: Estados Unidos
Año: 2025
Duración: 108 minutos
Director: Kogonada
Reparto: Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen, Jodie Turner-Smith, Sarah Gadon
Distribuidora: Sony Pictures
Fecha de estreno en España: 19 de septiembre de 2025
Desmelenándose a los 50
Cesc Gay (Krámpak, Sentimental, Truman...) es un director que ha abordado desde numerosos prismas las relaciones humanas. En esta ocasión, en Mi amiga Eva, se centra en una mujer de 50 años, casada desde hace más de veinte y con dos hijos adolescentes, a la que un viaje de negocios a Roma le cambiará la vida. En la ciudad eterna sentirá la urgente necesidad de volver a enamorarse, de liberarse por otro lado. De esta forma, a su vuelta a Barcelona Eva (Nora Navas) empezará una nueva vida como soltera y abierta al juego de la seducción y el romance.
Título: Mi amiga Eva
Género: Comedia - Romántica
País: España
Año: 2024
Duración: 99 minutos
Director: Cesc Gay
Reparto: Nora Navas, Juan Diego Botto, Rodrigo de la Serna, Ágata Roca, Francesco Carril, Marian Álvarez, Miki Esparbé, David Selvas, Mercedes Sampietro
Distribuidora: Filmax
Fecha de estreno en España: 19 de septiembre de 2025
Soledad no deseada
La debutante Laura Carreira sorprende con On Falling, película producida por Ken Loach, ya retirado. Nos sitúa en Escocia donde Aurora, una joven portuguesa, trabaja como picker en un gran almacén logístico. En el trabajo no tiene interacción con ningún compañero. El problema es que fuera tampoco. Vive en una casa compartida sin salón, ya que lo han convertido en otra habitación, y no tiene demasiada relación con sus compañeros por la diferencia de horarios. Aurora se siente demasiado sola.
Título: On falling
Género: Drama
País: Reino Unido
Año: 2024
Duración: 104 minutos
Director: Laura Carreira
Reparto: Joana Santos
Distribuidora: Vértigo Films
Fecha de estreno en España: 19 de septiembre de 2025
Cine español del bueno, acción y escuela pública
Fernando Colomo sorprende con Las delicias del jardín sobre un pintor abstracto veterano que vive una crisis catártica: vive en su taller por falta de dinero, se acaba de separar de su esposa y tiene un "temblor esencial" en su mano que le dificulta pintar.
Título: Las delicias del jardín
Género: Comedia
País: España
Año: 2025
Duración: 94 minutos
Director: Fernando Colomo
Reparto: Fernando Colomo, Carmen Machi, Brays Efe, Antonio Resines, María Hervás, Luis Bermejo, Cumelen Sanz
Distribuidora: Vértice 360
Fecha de estreno en España: 19 de septiembre de 2025
La acción corre a cargo de Samuel L. Jackson, Dave Bautista y Olga Kurylenko en Afterburn (Zona cero), película de ciencia ficción que nos sitúa en un futuro devastado donde la supervivencia se ha vuelto salvaje y primitiva y los cazarecompensas buscan objetos de valor en la zona dañada de la Tierra.
Título: Afterburn
Género: Comedia - Acción - Ciencia-ficción - Aventura
País: Estados Unidos
Año: 2025
Duración: 105 minutos
Director: J.J. Perry
Reparto: Samuel L. Jackson, Dave Bautista, Olga Kurylenko
Distribuidora: TriPictures
Fecha de estreno en España: 19 de septiembre de 2025
De Francia nos llega La primera escuela, historia ambientada en la Francia de finales del siglo XIX cuando una profesora parisina es enviada a una alejada aldea rural para fundar la primera escuela pública. El cine francés sabe como nadie coger un episodio pequeño de su historia y hacerlo grande.
Título: La primera escuela
Género: Drama - Histórica
País: Francia
Año: 2024
Duración: 108 minutos
Director: Éric Besnard
Reparto: Alexandra Lamy, Grégory Gadebois, Jérôme Kircher
Distribuidora: A Contracorriente Films
Fecha de estreno en España: 19 de septiembre de 2025
Entre el resto de estrenos encontramos la irlandesa Small things like these con Cillian Murphy; animación francesa con Angelo en el bosque misterioso; y cine familia que llega desde Alemania con el título El colegio de los animales mágicos 3.
