Kira Miró y Salva Reina, de pareja que odia los niños a tener tres hijos

Tres de más es la nueva comedia familiar dirigida por Mar Olid y protagonizada por Kira Miró y Salva Reina. La película está basada en la exitosa comedia italiana Tre di troppo, del humorista italiano Fabio De Luigi, que consiguió congregar a más de 1 millón de espectadores y recaudar 4,7 millones de euros en Italia. Promete ser una historia fresca y emotiva sobre cómo la vida puede cambiar de la noche a la mañana. Una sátira social que pone el foco en la necesidad de control y los prejuicios tanto hacia quienes no tienen hijos como a los que sí.

Mar Olid ha explicado que "en Tres de más tenemos una pareja, Ernesto y Julia (Salva Reina y Kira Miró), sin hijos, no les gustan nada los niños ni los "padres y madres", viven la vida con total libertad, pero un día, aparecen unos niños llamándoles mamá y papá…. Cuando me ofrecieron la película encontré muchos ingredientes para la comedia, para la ternura, la evolución personal, como dos seres humanos que solo piensan en ellos y en su bienestar, pueden cambiar gracias al amor incondicional de dos niñas y un niño, el viaje es muy interesante y tiene humor, bailes, actuaciones de fin de curso, deporte, risas… para llegar a un final inesperado".

Sergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, cuentan además en las Noticias Flash de esCine cómo 28 años después ha tenido un desempeño sólido en taquilla demostrando ser un regreso exitoso para la franquicia. Con un presupuesto de 60 millones, la película ha logrado una recaudación global de aproximadamente 150 millones, superando las entregas anteriores.

Por tanto, habrá nuevas películas. 28 años después: El templo de los huesos, la segunda película de la nueva trilogía, se centra en un mundo donde la amenaza del virus ya no es la única preocupación. A diferencia de las entregas anteriores, los peligros más grandes provienen de la inhumanidad de los propios supervivientes.

La película profundiza en la naturaleza del mal, mostrando cómo la desesperación y la crueldad de los humanos pueden ser tan aterradoras como los propios infectados. Además, se espera el regreso de Jim, interpretado por Cillian Murphy, quien tendrá una breve pero significativa aparición en los momentos finales para preparar la tercera y última entrega.

Obsesionado con la verdad

Entre las noticias del mundo del cine también destaca el nuevo thriller psicológico de Jacob Santana, Reversión, protagonizado por Jaime Lorente, Manu Vega, Belén Rueda y Fernando Cayo. La película cuenta la historia de Mario, un hombre, obsesionado con encontrar la verdad que le rodea, descubre un secreto mucho más oscuro y doloroso de su pasado.

También nos traen el tráiler de la nueva serie El refugio atómico creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato (La casa de papel, Berlín, Sky Rojo); el tráiler de Sin conexión de Bradley Cooper, además del inicio de rodaje de la película La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi; el estreno de Maldita suerte y la fecha de estreno y tráiler de Subsuelo.

