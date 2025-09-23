Y llegó la película que puso de acuerdo a todo el mundo en el Festival de Cine de San Sebastián, que recibió el aplauso unánime por su planteamiento, su sensibilidad al abordar la fe, por el debate sereno que plantea y la claridad con la que lo hace. Se trata de Los Domingos de la directora Alauda Ruiz de Azñaa (Cinco lobitos), una de las directoras más prometedoras y consolidadas del cine español.

En Los Domingos nos encontramos con Ainara (Blanca Soroa), una joven brillante de 17 años: tiene un buen grupo de amigas, está enamorada de un chico, es inteligente y podría ir a la universidad... pero está dispuesta a dejar todo eso de lado porque siente la llamada de la fe. Una llamada tan fuerte que su objetivo es ingresar en un convento como monja de clausura. Su familia reacciona de forma tranquila. La joven, al igual que hicieran su padre y su tía en el pasado, estudia en un colegio religioso.

Conforme va pasando el tiempo y el posible ingreso de Ainara en la orden se acerca, veremos cómo evoluciona la postura de cada uno: desde el padre, que está consolidando su nueva relación tras quedar viudo con tres hijas; a su combativa tía (increíble una vez más Patricia López de Arnaiz) que es atea pese a su educación religiosa; o su abuela. La idea de no volver a ver a la joven, más allá de una visita anual al convento, trastoca los esquemas de todos.

Alauda Ruiz de Azúa se acerca a la religión de una forma clara y sencilla, sin prejuicios ni maniqueísmos. Y eso ya es todo un logro. ¿Qué puede llevar hoy en día a una joven de 17 años a querer entregar su vida a Dios, a ser monja de clausura? Alauda lo explora en una película que se apoya en un buen guion con unos personajes sin histrionismos y muy bien interpretados, especialmente por una sorprendente debutante como Blanca Soroa. Desde la más profunda naturalidad y serenidad sabe transmitir el proceso de una joven que siente la llamada de la fe.

La película, que compite en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián, es una firme candidata a la Concha de Oro del certamen. El público la ha recibido con una gran ovación.

Los Domingos llegará a los cines de toda España el próximo 24 de octubre de la mano de BTeam Pictures.