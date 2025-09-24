Menú

Claudia Cardinale, un icono del cine italiano en diez papeles inolvidables

Claudia Cardinale ha fallecido a los 87 años, dejando tras de sí una filmografía que la ha consagrado como una de las más grandes del cine europeo.

"Rocco y sus hermanos", 1960 dirigida por Luchino Visconti
"Rocco y sus hermanos", 1960 dirigida por Luchino Visconti

En el éxodo de una familia del sur hacia Milán, Cardinale es Ginetta, la mujer que aporta estabilidad en medio de la violencia y el desarraigo. Su personaje ofrece un contrapunto de esperanza frente al fatalismo que arrastra a los hermanos. Aunque secundario, anticipa la fuerza que desplegaría en el cine italiano de los sesenta.

"La chica con la maleta", 1961 dirigida por Valerio Zurlini
"La chica con la maleta", 1961 dirigida por Valerio Zurlini

Claudia Cardinale da vida a Aida, una corista seducida y abandonada por un hombre rico, que acaba encontrando apoyo en el hermano menor del seductor. Su vulnerabilidad, teñida de dignidad, evita que la historia se reduzca a melodrama convencional. Este papel, premiado con el David di Donatello, la consagró en el panorama internacional.

"El gatopardo", 1963 dirigida por Luchino Visconti
"El gatopardo", 1963 dirigida por Luchino Visconti

En la Sicilia de la unificación italiana, Angélica, interpretada por Cardinale, encarna la nueva burguesía que seduce y desplaza a la aristocracia en decadencia. Su magnetismo brilla especialmente en el famoso baile junto al príncipe de Salina. Con esta actuación quedó consagrada como rostro inolvidable del cine europeo.

"Fellini, ocho y medio", 1963 dirigida por Federico Fellini
"Fellini, ocho y medio", 1963 dirigida por Federico Fellini

Claudia Cardinale aparece como la mujer soñada por Guido, el director en crisis que interpreta Marcello Mastroianni. Su figura, luminosa y serena, se convierte en la proyección de un deseo de equilibrio y salvación creativa. Además, fue la primera vez que el público escuchó su auténtica voz en pantalla, un sello de autenticidad.

"La pantera rosa", 1963 dirigida por Blake Edwards
"La pantera rosa", 1963 dirigida por Blake Edwards

La princesa Dala, a quien Cardinale da vida, es la dueña del valioso diamante que origina el enredo criminal. Su sofisticación aporta elegancia a una comedia dominada por los disparates del inspector Clouseau. Con este papel, Hollywood descubrió su magnetismo y la presentó como estrella internacional.

"Los profesionales", 1966 dirigida por Richard Brooks
"Los profesionales", 1966 dirigida por Richard Brooks

En este western de aventuras, Cardinale interpreta a María, cuya aparente secuestro lleva a cuatro hombres a arriesgarlo todo para rescatarla. El giro revela que no es víctima, sino mujer de carácter que desafía a quienes la rodean. Su actuación rompió el molde de la “damisela en peligro” y la consolidó en el género.

"Hasta que llegó su hora", 1968 dirigida por Sergio Leone
"Hasta que llegó su hora", 1968 dirigida por Sergio Leone

Jill McBain, la viuda que interpreta Cardinale, llega al Oeste para encontrarse con el asesinato de su familia y reclamar la tierra que le pertenece. Convertida en motor de la historia, enfrenta un mundo brutal de pistoleros y especuladores. Gracias a ella, Leone aportó al spaghetti western una dimensión inédita y femenina.

"Jesús de Nazaret", 1977 dirigida por Franco Zeffirelli
"Jesús de Nazaret", 1977 dirigida por Franco Zeffirelli

En la célebre miniserie, Cardinale encarna a la mujer adúltera que es llevada ante Cristo para ser juzgada. Su interpretación transmite vulnerabilidad y miedo, pero también la posibilidad de redención. Pese a lo breve de su aparición, logra dejar huella en una obra coral con un reparto monumental.

"Fitzcarraldo", 1982 dirigida por Werner Herzog
"Fitzcarraldo", 1982 dirigida por Werner Herzog

Cardinale es Molly, la amante y socia de Fitzgerald, un empresario obsesionado con construir una ópera en plena selva amazónica. Su ternura y lealtad aportan humanidad frente a la locura visionaria de él. Este papel, contenido y elegante, figura entre sus últimas grandes interpretaciones.

"La amante de Mussolini", 1984 dirigida por Pasquale Squitieri
"La amante de Mussolini", 1984 dirigida por Pasquale Squitieri

En este drama histórico, Cardinale encarna a Claretta Petacci, la joven aristócrata que se convierte en compañera del dictador Benito Mussolini hasta el final. Su interpretación combina pasión, sumisión y tragedia, reflejando la metáfora de un pueblo atrapado en el fascismo. Reconocida en el Festival de Venecia, fue una de sus últimas glorias.

