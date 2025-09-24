Claudia Cardinale, un icono del cine italiano en diez papeles inolvidables

1 / 10

"Rocco y sus hermanos", 1960 dirigida por Luchino Visconti

En el éxodo de una familia del sur hacia Milán, Cardinale es Ginetta, la mujer que aporta estabilidad en medio de la violencia y el desarraigo. Su personaje ofrece un contrapunto de esperanza frente al fatalismo que arrastra a los hermanos. Aunque secundario, anticipa la fuerza que desplegaría en el cine italiano de los sesenta.