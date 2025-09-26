Cary Grant o Gary Cooper son estrellas de otro tiempo, de otro Hollywood, las que estaban rodeadas de un halo especial. ¿Siguen quedando estrellas de ese tipo? ¿Estrellas de cine que no nos cuenten en sus redes sociales lo que han desayunado ese día o muestren la playa a la que han ido para ‘recargar pilas’? Cada vez menos, pero alguna aún queda, como George Clooney, que a sus 64 años sigue mostrando que es una estrella con mayúsculas.

En el Festival de Cine de San Sebastián, en la sección Perlas tras haber pasado por Venecia, se ha proyectado Jay Kelly en la que George Clooney da vida a una de esas estrellas que se van apagando, de las que van quedando menos. El personaje de Clooney es un actor que, en la cima, pero cerca del cénit antes del temido declive, se pregunta quién es él realmente. Lleva toda una vida fingiendo ser otro, tanto que se ha olvidado de quién es él. El punto de inflexión es el encuentro con un antiguo compañero de la escuela de actores que le acusa de haberle robado su vida. ¿Y qué vida es esa?

Noah Baumbach dirige con maestría una historia que rinde homenaje al cine, que pone en alza aquel Hollywood dorado de otro tiempo, curiosamente lo hace con una película producida por Netflix, la plataforma que ha cambiado radicalmente la forma de ver el cine. Baumbach tiene en su filmografía como director películas como Historia de un matrimonio y ha firmado guiones como Barbie. La directora de este último título, Greta Gerwig, tiene un papel en la película como esposa de su mánager.

George Clooney empieza a revivir, literalmente, el pasado. Aquellas largas jornadas de rodajes que le convirtieron en un padre ausente en la vida real mientras hacía de padre perfecto en la ficción. Y eso crea distancias con sus hijas que saben lo que pueden esperar de él. ¿Y los amigos? La fama hace que no pueda andar por la calle, que nunca esté solo físicamente, pero te puedes sentir muy solo pese a estar siempre rodeado de todo un séquito. ¿Estarían ahí si no les pagara?

George Clooney y Adam Sandler en 'Jay Kelly'.

El hombre para todo de Clooney en la película es Adam Sandler como su mánager, alejándose de las comedias que tanta fama le han dado, y tan bien se le dan por otro lado, para dar vida a un hombre tremendamente tierno que tiene que hacer casi de padre de un sesentón. Cosas de la fama. Entre el reparto también destacan Laura Dern como publicista del actor y Emily Mortimer, que firma el guión de Jay Kelly junto a Baumbach.

Mención especial merece la primera escena de Jay Kelly donde, mediante un plano secuencia, recorremos un plató de cine durante el rodaje de la última escena de la película que el personaje de Clooney está rodando en ese momento. Todo un homenaje al cine. En definitiva, Jay Kelly es una película tremendamente nostálgica, reflexiva y sobre todo disfrutona en la que Clooney demuestra que sigue en forma, que sabe correr en plan Tom Cruise, emocionar y divertir.

Jay Kelly se estrenará en los cines de toda España el próximo 11 de noviembre.