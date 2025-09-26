Una batalla tras otra es la nueva película protagonizada por Leonardo DiCaprio y una de las más esperadas del año porque está dirigida por Paul Thomas Anderson. La trama comienza en los años 80 donde DiCaprio forma parte de un grupo "revolucionario" que comete atentados y sabotajes. Tras una acción que sale muy mal, tendrán que ocultarte, él lo hará solo con su hija.

Damos un salto en el tiempo, su hija tiene ahora 16 años y es secuestrada por alguien (Sean Penn) que lleva tras él todo este tiempo. En el reparto también encontramos a actores como Benicio del Toro. Una batalla tras otra es una película muy violenta, con mucha acción por momentos y algunos giros sorpresivos.

Las casi tres horas de metraje puede echar para atrás a muchos, pero Paul Thomas Anderson cumple de sobra con las expectativas que el futuro espectador de este cine busca, entretenimiento puro y duro.

Pincha en el vídeo para descubrir todos los detalles de Una batalla tras otra que se estrena este fin de semana en los cines de toda España.