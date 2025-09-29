Schwarzenegger recuerda España al borde de las lágrimas y hace un guiño a Álex de la Iglesia

Echando mano de la mitología de Batman, personaje muy presente en esta primera San Diego Comic Con Málaga, el enorme éxito de la convocatoria es como Dos Caras, el mítico enemigo del hombre murciélago. Tiene un lado bueno, los 50 millones de euros dejados en la ciudad y la inauguración de una convocatoria de altura dedicada a la cultura popular, y otro malo, sobre todo para los muchos asistentes que se quedaron fuera, sufrieron colas interminables o simplemente fueron víctimas de los fallos de organización del evento. El presidente Juanma Moreno prometió tomar nota para el año próximo en lo referente al tamaño de las instalaciones, que se quedaron pequeñas ante la brutal afluencia de 120.000 personas.

El domingo estuvo marcado por la presencia de Arnold Schwarzenegger, invitado de honor premiado a toda su carrera por uno de los adalides de la fiesta, el director vasco Álex de la Iglesia, y la aparición sorpresa-pero-no-tanto del malagueño Antonio Banderas, con quien "terminator" protagonizó una secuela de Los Mercenarios. El austriaco llegó inesperadamente emocionado y tardó en sacar a la luz su humor socarrón. Con algo similar a lágrimas en los ojos, recordó sus tiempos en Madrid y Segovia rodando el film que le consagró, la mítica Conan el Bárbaro, allá por 1981, además de otro puñado de recuerdos personales que asocia a España. Dijo -por supuesto- "volveré", y hubo crucería de miradas con De la Iglesia y Banderas a la hora de apuntar un posible proyecto juntos.

"Han sido 50 años de diversión, no puedo imaginar nada mejor y solo puedo dar las gracias, porque si estoy aquí, es por los fans", ha destacado ante un público entregado, antes de resumir el secreto de su carrera y su éxito internacional: "Para mí siempre se ha tratado de cómo entretener al público, a todo el público, y por eso me hice ciudadano del mundo".

Entre las carcajadas del público ha imitado a su "amigo" y rival Sylvester Stallone y ha contado su pique sobre cuántos muertos habían provocado cada uno en sus películas y cómo, tras haberse labrado ese perfil de héroe de acción, alguien se dio cuenta de que era "divertido" y propició su salto a la comedia con Poli de guardería, y Los gemelos golpean dos veces.

Aunque su mensaje más importante ha llegado en los últimos minutos, cuando ha recordado lo "inspirador" que fue para él también convertirse durante 7 años en gobernador de California, la "cuarta economía mundial", y el espíritu como "servidor público" que ese tiempo forjó en él. Y, sobre todo, ha recordado que, pese al perfil que él mismo se forjó en sus películas, "no hay que mirar al otro como un enemigo, porque no hay enemigos, y nadie debería odiar a otra persona por pensar diferente".

Jim Lee contra Tarantino

Tras el paso de la leyenda, el resto del día estuvo a la altura… si uno es aficionado a los comics, claro. Jim Lee, presidente de DC Entertainment, ofreció un panel de dibujo donde contestó a las preguntas del auditorio, lleno hasta la bandera. El mítico dibujante de Batman: Silencio habló de cómo confecciona sus míticas viñetas de superhéroes, "empezando siempre por los personajes y después los escenarios"; algo que extiende a la importancia de las páginas: "Dibujo las páginas más importantes primero, y las menos luego. Tienes que invetir más en las escenas emocionales o acción y menos en el storytelling de punto A a B".

Jim Lee

El surcoreano reveló que llegó esta misma madrugada a Málaga tras recalar en Cartagena en un crucero de vacaciones con su mujer por el Mediterráneo. "Me levanté de noche y condujimos hasta aquí", habla el absolutamente mítico y épico dibujante de DC y, antaño, Marvel, dijo, llevando la contraria de manera tajante a Quentin Tarantino y su monólogo sobre Superman en Kill Bill Vol. 2, en el que David Carradine enunciaba que Clark Kent era el verdadero disfraz y Superman la identidad del personaje. "Es lo opuesto, en su corazón es el de un educado chico del Medio Oeste, Superman es la máscara".

Más tarde Lee reaparecería en un panel dedicado a Batman en compañía del dibujante español Jorge Jiménez, el mítico guionista Jeph Loeb y el no menos relevante Matt Fraction. Cuatro titanes del cómic actual que ahora mismo se encargan de las principales cabeceras del Hombre Murciélago, sobre el que debatieron durante una hora ante una platea entusiasta.

El doblaje de cine y televisión tuvo su lugar en un divertido panel protagonizado y moderado por Florentino Fernández, acompañado de actores de doblaje como Lorenzo Beteta (el agente Mulder de Expediente X, Voldemort en Harry Potter y videojuegos como Alan Wake, The Last of Us o Resident Evil), o el famoso Olaf de Frozen, Miguel Antelo. "Doblar Kung Fu Panda fue complicada porque normalmente mis personajes ponen voces distintas a mí. Me pidieron una voz sutil, y eso yo no lo sé hacer. O me voy al doctor Maligno o no me sale otra cosa", bromeó el actor y presentador.

Bayona llega tarde, pero cumple

Y llegamos a Juan Antonio Bayona, realizador de El Orfanato, La sociedad de la nieve o Jurassic World: El Reino Caído, entre otras. Una aparición que se demoró más de media hora (provocando el habitual desajuste con la siguiente actividad prevista) que provocó silbidos en el enorme Hall M de las instalaciones, pero que más tarde supo ganarse a los espectadores tras recibir el premio Epic Vision de la mano de Ángel Sala, director del festival de Sitges, y de nuevo Álex de la Iglesia. "Es el mejor director español y también el más humilde", dijo el vasco sobre el realizador más internacional de España.

Bayona, recién llegado del festival de San Sebastián dijo estar entre amigos, algo que De la Iglesia certificó y llevó más lejos: "Llega de San Sebastián a la Comic Con, que es donde está la gente a la que realmente le gusta el cine. Bayona: "Este es el público que yo quiero, el del cine fantastico con el que yo crecí. Del cine con el que yo entiendo el mundo".

"Cuando yo fui a Sitges tendría 14 o 15 años, y descubrí un mundo alucinante donde un montón de freaks nos reuniamos año tras año a descubrir peliculas. Pero era algo mas o menos marginal. Ahora la tendencia es otra y Sitges es donde se marca. Alli conocí a Guillermo del Toro y se ofrecio a producir El orfanato", relató. También enunció de manera admirable su estilo como autor: "La primera imagen que recuerdo en cine es ver a Superman volar. Esa sensacion de asombro es inseparable de todas las películas que he hecho. Lo articulé mejor en Un monstruo viene a verme, cómo la fantasía nos da una imagen más real de la realidad. La realidad no me interesa, sino cómo la procesa y la articula la fantasía".

Tras extenderse con El Reino Caído, "la película de Jurassic Park más rara de la historia" y de la que dice sentirse "muy orgulloso", se extendió sobre su aprendizaje televisivo en series como Penny Dreadful y Los Anillos de Poder, en las que pudo aplicar conocimientos de la industria española debido a las restricciones de tiempo y dinero típicas de la tele, y prometer un próximo proyecto relacionado con viajes en el tiempo… del que no quiso dar más detalles.

El número de paneles fue casi inabarcable, desde uno de la leyenda del cómic Simon Bisley (Lobo) hasta un divertido aprendizaje de efectos visuales de la mano de la compañía española El Ranchito, responsable de los caminantes blancos de Juego de Tronos y decenas de series y películas de la industria internacional: todo comienza con el desglose de los planos en PDF para añadir animatics, enumeración de las decenas de capas que componen una imagen digital y una explicación de que la IA, quizá, no será tan trágica como se cuenta para el sector.