Tilly Norwood, la actriz IA que aterra a Hollywood y enfurece a sus estrellas

El momento ha llegado para Tilly Norwood, la actriz que llega dispuesta a arrasar en producciones de Hollywood y en las agencias de talentos de la industria. Solo que Tilly no de un pueblecito de Washington como Sidney Sweeney, o California, como Zendaya. De hecho, ni siquiera es humana, o real, aunque el melón de lo que consideramos tal cosa esté cambiando a pasos agigantados.

Hablamos de una creación de inteligencia artificial de la empresa Xicoia que ha puesto en guardia a los actores "reales" y ya asoma la patita en próximas producciones de la industria.

Las reacciones airadas se han sucedido en el sector. Melissa Barrera, la protagonista de las dos últimas Scream, pide que todos los reprsentados "por el agente que haga esto le manden a tomar por culo". Emily Blunt, de gira por The Smashing Machine, califica a Tilly de "aterradora". La exestrella infantil Mara Wilson denuncia que la chica ha sido confeccionada a partir de cientos de rostros de mujeres reales. Y así podríamos seguir.



El resultado de la larga huelga de guionistas y actores del pasado año no ha podido evitar lo inevitable. Xicoia, cuyo logo y eslóganes imaginamos será imitada en alguna malvada compañía de ficción futura, asegura que Tilly no pretende sustituir a nadie y, de hecho, ellas misma es "una obra de arte, como la animación o la marioneta en su momento".

Cierto es que su hiperrealismo, dando la razón a Blunt, es en cierto modo aterrador. Se trata de un producto destinado a su compra de cara a la utilización en películas, series, campañas comerciales o videos musicales. La empresa matriz de Xicoia es el estudio Particle6, que ahora mismo afronta las críticas y la desconfianza y trata de defender el código de Tilly. Para ello, como si fuera de carne y hueso, necesitan un representante de esos mismos que Barrera desea mandar muy, muy lejos.

Particle6 sabe que el tiempo juega a su favor. Nadie creyó sus palabras el pasado febrero, cuando aseguraron aspirar a crear a la "próxima Scarlett Johansson" para pasmo de todos. La postura de la industria se ablanda al respecto y surgen voces que apuestan por amoldar esta tecnología, recuerdan que "en febrero nadie se lo creía, en mayo todos querían hablar con nosotros". Al final, todo es cuestión de caché.

Al margen de que Tilly nunca enfermermará, llegará tarde o pedirá un aumento, está por ver si el público acepta un ente de estas características simulando emociones. Algo que, en todo caso, es precisamente el oficio de un actor "real". Mientras esto sucede, OpenAI ya prepara Critterz, largometraje íntegramente desarrollado con IA, y Amazon va progresivamente incorporando la tecnología a sus procederes creativos. Tilly Norwood se frota las manos.