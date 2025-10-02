Los fans de cierta mutación del cine de acción ochentero, la generada por el guion del policiaco Arma Letal, tienen (tenemos) a Shane Black en palmitas. Novela negra y pulp por un tubo, un gusto por los réplicas y contrarréplicas ingeniosas son compatibles en él con lo puramente macarra y la acción estrepitosa. Y esta adaptación de las novelas de Parker de Richard Stark en clave de película de robos de altos vuelos está diseñada por Black para ellos, o mejor, para sí mismo. Con Black está su productor Robert Downey Jr., con quien el que fuera autor mejor pagado de Hollywood ejecutó su "comeback" en la memorable Kiss Kiss Bang Bang y la hiper taquillera Iron Man 3, acusada ahora de hacer lo que le da la gana con el legado Marvel. El Parker que interpreta el monolítico, pero a la vez perfecto, Mark Wahlberg, podría haber sido un vehículo a su servicio.

En Juego Sucio caben los guiños habituales a la audiencia de Black: es Navidad, hay niños y la fórmula racial de antihéroes, y hasta sale Thomas Jane. El guionista devenido director aprovecha el material de Stark para enfatizar su reinterpretación musculosa de la novela negra, convirtiendo el film en una "rara avis" actual: por un lado es evidente su manejo de recursos de la misma como la mujer fatal, los continuos giros de la trama y la introducción de multitud de personajes cada uno con su propia agenda. El tono humorístico, alegre y hasta irresponsable (vivimos en un mundo de dictadores bananeros, pero nada de eso importa si tienes que vengar a un amigo) contrasta con su violencia descarnada, con la introducción de un protagonista, Parker, que pese al júbilo general del film no calcula bajas humanas.

Nada que no hiciera esa saludable aceptación del "actioner" que fue otro guion de Black, El último gran héroe, encarnado en ese héroe de ficción que fue Jack Slater. El Parker de Black habita ese mismo universo paralelo, el de las chistosas bajas humanas, solo que con el uso de la tecnología digital para adornar "set pieces" de acción tan alucinantes como la del Metro, el tiroteo en el cruce (ojo a lo que le hacen al intruso de las fotos) o la persecución en la nieve. Nada malo, por tanto, que objetar a un film rematadamente entretenido, que una vez fue norma y ahora parece proscrito, y que inyecta savia nueva, que no novedades, en el género de la aburrida "Heist-movie" de plataformas en tiempos de La casa de papel. También uno que, qué diablos, desearía haber podido contemplar en pantalla grande.