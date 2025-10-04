James Cameron da un giro a 'Avatar': los Na'vi también pueden ser los malos en la tercera entrega

Los seres azules que han hecho historia en el cine están de vuelta. Su estudio, 20th Century Studios, perteneciente a Disney, ha anunciado la fecha de estreno de Avatar: Fuego y Ceniza, la tercera entrega de la saga de ciencia ficción de James Cameron. Tras el éxito global de Avatar: El Sentido del Agua, que recaudó más de 2.300 millones de dólares, llega a las salas de cine el desenlace de la historia. Esta nueva película, que se rodó simultáneamente con la anterior, promete llevar al público a territorios inexplorados de Pandora.

Si en la primera entrega el ser humano invadía Pandora destrozando su naturaleza como había hecho en la Tierra previamente, hemos tenido que esperar hasta la tercera entrega para descubrir que los seres azules también pueden ser malos. En Avatar: Fuego y Ceniza seguiremos en una nueva aventura a Jake Sully y su familia, donde conoceremos al pueblo de las cenizas, un clan Na'vi no tan pacífico que no dudará en usar la violencia contra otros clanes con tal de conseguir sus objetivos.

Este nuevo clan de las cenizas parece estar totalmente desconectado de Eiwa después de que el fuego arrasara su pueblo y Eiwa no respondiera cuando imploraron ayuda. Avatar: Fuego y Ceniza se estrenará el 19 de diciembre en cines. Para los impacientes, Avatar: El Sentido del Agua se reestrena en 3D este viernes 3 de octubre.

Venganza, secretos y atracción prohibida

Prime Video anuncia el inicio del rodaje de Perfectos Mentirosos, la adaptación cinematográfica de la exitosa novela juvenil de Álex Mírez que arrasó en la plataforma Wattpad. Este thriller juvenil, dirigido por Jesús Colmenar (La casa de papel, Vis a Vis) y protagonizado por Irene Balmes, promete llevar a la gran pantalla una intensa historia de venganza, secretos y atracción prohibida ambientada en el exclusivo y oscuro mundo de una universidad de élite.

Jude Derry llega a esta exclusiva universidad con una misión oculta: infiltrarse en el círculo de los hermanos Cash, para descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano. Los tres herederos del imperio familiar, dominan Tagus con un magnetismo al que nadie puede resistirse. Lo que comienza como una venganza personal se transforma en un peligroso triángulo de seducción, atracción prohibida y mentiras cuando Jude queda envuelta en la compleja dinámica familiar de los Cash.

Con cada pista que descubre, se acerca más a una verdad que podría no solo destruir a la poderosa familia... sino también desvelar secretos que quizás ella misma no está preparada para enfrentar.

Salir del búnker

Greenland 2: Migration retoma directamente tras el final de la primera película. Habiendo sobrevivido al impacto del cometa, ahora se ven obligados a abandonar la seguridad del búnker de Groenlandia y emprender un nuevo y peligroso viaje a través de una tierra devastada y postapocalíptica en busca de un nuevo hogar seguro. Se promete un "viaje desgarrador a través del páramo de Europa".

La primera película de Greenland, protagonizada por Gerard Butler y Morena Baccarin, fue un gran éxito, a pesar de estrenarse en plena pandemia, recaudó más de 50 millones de dólares. En Estados Unidos y otros territorios fue lanzada directamente en plataformas de streaming (como Prime Video), donde tuvo un excelente rendimiento y ganó una gran audiencia, consolidándose como un éxito en VOD (Video On Demand).

La continuidad del director Ric Roman Waugh y los actores principales, garantiza mantener el tono y la dinámica familiar. El éxito de la primera entrega hizo que se confirmara la secuela.

Sergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, cuentan además en las Noticias Flash de esCine de qué trata Zootrópolis 2, secuela que trae de vuelta a los policías y compañeros Judy Hopps y Nick Wilde; y nos traen los trailers de Song Sung Blue - Canción para dos, un drama musical protagonizado por Hugh Jackman y Kate Hudson; y el tráiler de Léo & Lou, una comedia dramática y road movie española.

Pincha en el audio para escuchar los trailers y descubrir todos los detalles.