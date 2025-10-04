La película La infiltrada fue un éxito rotundo sin paliativos. La película dirigida por Arantxa Echevarría, que contaba la historia real de una policía nacional que se infiltró en la banda terrorista ETA, recaudó 9.700.000 euros en taquilla y culminó su gran recorrido la noche de los Premios Goya al alzarse con el Goya a Mejor Película (ex aequo con El 47) y el de Mejor Actriz para Carolina Yuste, su protagonista.

Esta semana, casi un año después del estreno de La infiltrada, llega a los cines Un fantasma en la batalla, película de Netflix con producción de J.A. Bayona y dirigida por Díaz Yanes. Si en la de Arantxa la infiltrada era una policía nacional con nombre y apellidos, en Un fantasma en la batalla se trata de una Guardia Civil. En esta ocasión el objetivo es encontrar los zulos de ETA en Francia.

Uno de los grandes aciertos de la película de Díaz Yanes es incluir imágenes reales de atentados, desgarrador es ver a una mujer a la que los asesinos acaban de convertir en viuda desplomarse ante el cuerpo de su marido tirado en la calle. También muestra muy bien cómo el responsable de un atentado, el asesino, no sólo es el que apretaba el gatillo, sino el que facilitaba los horarios del objetivo o el que se encargaba de entregar un coche para poder realizar el atentado.

'Un fantasma en la batalla'.

Sin embargo, Un fantasma en la batalla tiene diferencias notorias con La infiltrada. En cuanto a cine, tiene menor pulso, menor tensión. En La infiltrada había escenas que te hacían como espectador contener el aliento. En esta ocasión la película es mucho más fría. Por ejemplo, el personaje central transmite mucha menos emoción, y no es culpa de una actriz fantástica como Susana Abaitua, sino de cómo está planteado el personaje.

Pero las mayores diferencias radican en cómo están tratados los terroristas y cómo se introduce una trama para hablar de "las torturas a los etarras" por parte de la Guardia Civil. Escucha el audio para descubrir todos los detalles.

Esta semana hay 10 estrenos en las salas de cine encabezados por The Smashing Machine protagonizada por Dwayne Johnson (La Roca), película que recibió 15 minutos de ovación en el pasado Festival de Venecia.

Además tenemos película histórica española con la Stasi intentando manipular en la España de Franco, terror, animación, cine nórdico, thriller... A continuación las repasamos todas.

La Roca más máquina que nunca

The Smashing Machine nos cuenta la historia real de Mark Kerr, luchador de MMA durante su época más brillante en la UFC. Un luchador que estaba invicto hasta que llegó la derrota, ¿la supo afrontar? Mark además se enfrentó a una batalla mucho más difícil: la adicción.

'The smashing machine'.

La Stasi en la España de Franco

Imanol Uribe lleva a la gran pantalla la adaptación de la novela La sospecha de Sofía. Daniel (Álex González) y Sofía (Aura Garrido) viven felices, él es un importante abogado en la España de finales de los 60. De pronto descubre que es adoptado y viaja al Berlín Oriental de la RDA a conocer a su verdadera madre. Allí descubrirá que además tiene un hermano gemelo, que ha sido reclutado por la Stasi para sustituir a uno por el otro.

'La sospecha de Sofía'.

¿Quién es el malo?

En Parecido a un asesinato Eva (Blanca Suárez) vive feliz con una nueva pareja, Nazario (Eduardo Noriega), un escritor de éxito y la hija adolescente de éste (Claudia Mora). Sin embargo, algo le impide ser totalmente feliz, su pasado. José (Tamar Novas), su exmarido, un policía posesivo y violento, vuelve para acosarla. Una película en la que nada es lo que parece...

'Parecido a un asesinato'.

Terror, animación, biopics y dramas

Entre el resto de estrenos encontramos la película de terror española Maleficio (La regla de Osha), donde la santería tiene mucha importancia; Münter y el amor de Kandinsky, película alemana sobre dos genios; Dora: Aventuras mágicas en el reino de las sirenas, el biopic La divina Sarah Bernhardt; el drama Extraño río y la noruega Adorable.

