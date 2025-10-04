Near Dark, o Los viajeros de la noche, supuso el advenimiento definitivo de una directora, Kathryn Bigelow (Le llaman Bodhi, En tierra hostil) en ese momento todavía asociada a James Cameron. Y de éste, y en concreto la primera Terminator, toma mucho -desde equipo técnico hasta artístico- esta película de vampiros en clave de western, o western en clave de película de vampiros, que fracasó estrepitosamente en 1987 pero hoy arroja muchas cosas de interés.

En la película un joven vaquero es seducido por una chica nueva en la ciudad que, finalmente, resulta ser un vampiro. Él mismo va transformándose en un "viajero de la noche" mientras huye de su hogar, sus seres queridos, y comienza a colaborar con una banda de forajidos que se alimentan de sangre.

