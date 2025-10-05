Álex González sobre su personaje como espía comunista: "La sinceridad está sobrevalorada"

La sospecha de Sofía, la nueva película de Imanol Uribe, adapta la exitosa novela de Paloma Sánchez-Garnica y se traslada a la España de finales de los años 60 cuando la Stasi sustituyó a un importante abogado, con conexiones en las altas esferas del franquismo, por su hermano gemelo, del que desconocía su existencia, que vive en la RDA. Para charlar sobre la película, el director y uno de los protagonistas, Álex González, han pasado por los micrófonos de esCine en esRadio.

Uribe ha confesado que aceptar este proyecto fue inmediato: "Me llamaron para ofrecerme esta historia, me pareció estupenda y me enganché por el tema de los espías". Aunque se trataba de un proyecto de encargo, el director ha asegurado que lo hizo suyo: "Si no haces tuya la película, no la puedes hacer. Tú eres el que tiene el mapa, el tesoro, para entenderlo". El guion, escrito por Gemma Ventura, ya destacaba el espionaje, y Uribe lo llevó "más al extremo, suprimiendo otras cosas".

'La sospecha de Sofía'.

Álex González, quien interpreta a los hermanos Daniel y Krauss, ha compartido la complejidad del reto: "Cuando lo leí estaba cegado por la ilusión de trabajar con Imanol, siempre vi la dificultad que inmediatamente la transformé en respeto. Luego el respeto es simplemente trabajo, son matemáticas". Ha explicado cómo trabajó con Manuel Morón para preparar los tres matices del personaje y destaca la importancia de las miradas de Aura Garrido, quien interpreta a Sofía: "Cuando hacía de Daniel, me miraba de una forma y me estaba dotando de Daniel, y cuando hacía de Krauss, esas miradas… Me hizo la mitad del trabajo".

La 'sincericidad' y un equipo al unísono

La película plantea también preguntas sobre la identidad y la verdad. El actor Álex González ha reflexionado: "Hoy en día, creo que está sobrevalorada la verdad. O sea, no la verdad, sino la sinceridad. Esto que se ha popularizado que se dice ahora, 'sincericidad'. Una mentira piadosa le habría salvado la vida y su matrimonio. Por querer saber la verdad se va a una vida mucho peor". Uribe, por su parte, ha destacado la importancia del equipo: "La película la hacemos todos, no la hace el director. La misión de un director es tener a todo el equipo yendo en la misma dirección y emocionados".

'La sospecha de Sofía'.

Además, ambos han coincidido en que la recreación histórica fue intensa. Uribe, que vivió de cerca la Alemania Oriental y la Guerra Fría, ha señalado: "He vivido en mayo del 68 en primera línea, la caída del muro, estuve en Berlín Oriental y en Moscú antes de la perestroika. Conocía el ambiente". González, por su parte, ha subrayado el reto físico y la preparación de sus personajes: "Bajé como 11 kilos muy rápido y luego me costó recuperarlos".

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.