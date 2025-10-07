Hovik Keuchkerian: "Cuanta más masa apoya algo, más doy un paso para atrás"

Hovik Keuchkerian no necesita un protagonista para comprometerse. Le basta con que el texto le provoque. "Me da igual que sea grande o pequeño, si hay un reto y hay una posibilidad de construir, pues ahí voy", ha asegurado en el programa de cine Una hora contigo, de esRadio. Así lo hizo con su personaje en Ya no quedan junglas, una presencia breve que aceptó solo tras una conversación honesta con el equipo: "Me funcionan todos los personajes, más o menos… el único que no pinta nada y que hace aguas y que no tiene ni sentido que esté es el mío".

Su sinceridad no cayó en saco roto. "Lo que estaban buscando era un actor que cogiese ese personaje… y le dotase de peso". Lo preparó desde un lugar íntimo: "Básicamente lo que preparé fue la relación con ella… a ver qué hacíamos Megan y yo para que esa relación pareciera medianamente interesante". El resultado es un personaje que, sin ser central, marca el rumbo de la historia.

La venganza como último aliento

En la película, Keuchkerian encarna a un policía "que ha perdido la fe absoluta en la condición humana". Esa desesperanza no le resulta ajena: "ahora tú ves una película… de alguien que ha perdido la fe… y estás hablando de un porcentaje muy importante de la población mundial".

Habla desde una convicción que trasciende el guion. "Le quedaba ese vínculo con esta chica… lo único a lo que ese señor se aferra… se lo quitas". La violencia que desencadena no nace del odio, sino del vacío: "no es lo mismo quitarle algo a un chaval de 18… que a una persona ya mayor que se está aferrando a eso como si fuera su último aliento".

Del monólogo a las redes: el juicio constante

Fuera de la pantalla, Keuchkerian también es consciente del desgaste que implica la sobreexposición. "Cualquiera puede decir cualquier cosa… ya no depende tanto de si lo que se dice es verdad o no". En su monólogo Grito ya advertía del peligro de esas dinámicas: "No puedo permitir que la opinión de miles de personas… incida directamente en mi estado".

Por ello, el actor se protege con distancia y filosofía: "Cuanta más masa apoya algo, más doy un paso para atrás… yo no soy lo que tú digas que soy, yo soy mis actos, soy mi conducta".

