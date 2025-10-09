Esta semana os hablo de una película basada en hechos reales, La tregua, una historia no muy conocida que nos sitúa en un campo de concentración ruso. Allí están presos algunos republicanos españoles exiliados, que al intentar salir de la Unión Soviética fueron considerados traidores, y miembros de la División Azul capturados por los soviéticos en plena Segunda Guerra Mundial.

En La tregua veremos todas las desgracias y miserias por las que pasan estos españoles divididos en dos bandos, no tienen nada que ver los de la División Azul con los republicanos comunistas que acabaron en ese campo de concentración y que siguen manteniendo sus ideas. ¿Cómo va a ser esa convivencia, cómo va a ser ese encuentro? Lo tenéis que descubrir en La Tregua. Tiene un reparto fundamentalmente joven, encabezado por Arón Piper y Miguel Herrán, dos populares actores gracias a series de televisión.

