Los chicos de Par-Impar conversan con el actor Eduardo Noriega sobre El espinazo del diablo, donde compuso uno de sus célebres villanos, así como de otros míticos títulos suyos como El último desafío, donde se las vio con el mismísimo Schwarzenegger.

También hablan de Parecido a un asesinato, donde Noriega ofrece otro de sus tradicionales personajes ambiguos, y desvelan anécdotas y curiosidades de la película de Guillermo del Toro, un pasatiempo ideal para el próximo Halloween.

