Los peligros del jurado popular, los sobornos

¿Qué harías si te ofrecieran un millón de euros por mirar a otro lado? Los Justos es una película que gira en torno a un jurado popular compuesto por nueve personas, que deben deliberar en solitario sobre un caso crucial. La tensión narrativa, combinada con un profundo debate ético, es el motor de una historia que explora la corrupción, la conciencia humana y el verdadero precio de la integridad.

Carmen Machi encabeza un talentoso reparto que incluye a Pilar Castro, el argentino Marcelo Subiotto y Bruna Cusí, entre otros. Este thriller, que acaba de finalizar su rodaje, no solo busca entretener, sino también generar una reflexión sobre los límites de la ley y la moralidad personal cuando se tiene el poder de decidir sobre la vida de otros.

Alejada de la comedia, la aclamada actriz protagoniza esta cinta dirigida por los debutantes Jorge A. Lara y Fernando Pérez, que promete sumergir al espectador en un laberinto moral y psicológico. Los Justos se perfila como una de las propuestas más arriesgadas y estimulantes del cine español para 2026. El suspense no será solo por saber el veredicto, sino por descubrir hasta dónde están dispuestos a llegar los jurados para conseguir su propia versión de la justicia.

Netflix hace la película del Potro de Vallecas

Netflix ha puesto en marcha el rodaje de la película inspirada en la vida del legendario boxeador Policarpo "Poli" Díaz, conocido popularmente como "El Potro de Vallecas". El actor elegido para dar vida al carismático púgil madrileño es Miguel Herrán, famoso por sus papeles en éxitos internacionales de la plataforma como La Casa de Papel y Élite. Para este desafiante rol, el actor ha tenido que someterse a una notable transformación física y de interpretación para capturar la esencia del controvertido campeón.

Primera fotografía de Miguel Herrán como el Potro de Vallecas.

Sergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, cuentan en las Noticias Flash de esCine cómo el largometraje, aún sin título definitivo, está siendo dirigido por el cineasta Daniel Calparsoro, con guión de Carlos Franco. La película se centrará en su ascenso meteórico desde su barrio humilde de Vallecas hasta convertirse en campeón de Europa y aspirante al título mundial de peso ligero, siendo aclamado como un auténtico "símbolo de superación" y "campeón del pueblo" en la España de los años 80 y 90.

Sin embargo, el filme no ignorará la cara oscura de la fama, explorando el declive de Poli Díaz, marcado por los excesos, las adicciones y las malas decisiones que amenazaron con destruir su carrera y su vida personal. Como han señalado los productores, "la mayor pelea de Poli no será en el ring, sino contra sí mismo".

Según palabras del director, Daniel Calparsoro, "esta es una historia veloz que habla de la lucha de un joven que viene de la nada, que llega a lo más alto, pero carece de herramientas culturales y emocionales para gestionar su éxito."

El rodaje ya ha comenzado y se está llevando a cabo en diversas localizaciones de Madrid y Segovia. Por el momento, Netflix no ha revelado la fecha de estreno de este biopic que promete ser uno de sus grandes lanzamientos españoles.

Comedia ácida, delincuentes y el fantasma de la ópera

Además nos cuentan el inicio del rodaje de Gracias, equipo, una ácida comedia negra de Netflix sobre el mundo empresarial y la decadencia de los valores corporativos con Maribel Verdú y Alexandra Jiménez.

La historia de amor, obsesión y misterio que se esconde en los sótanos de la Ópera de París, que ha trascendido el tiempo y los formatos, vuelve con El Fantasma de la Ópera. La novela gótica de Gaston Leroux de 1910 que sigue siendo uno de los musicales más exitosos de la historia tuvo su gran adaptación cinematográfica en 2004. Esta nueva adaptación contemporánea regresa a la gran pantalla dirigida por Alexandre Castagnetti. También nos traen el trailer de Roofoman: Un ladrón en el tejado la historia real de un delincuente mentiroso.

