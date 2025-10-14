El actor Eduardo Noriega pasó por el podcast Par-Impar de esRadio para conversar sobre El espinazo del Diablo, una de sus películas más celebradas, pero también para recordarnos que su último thriller con Blanca Suárez, Parecido a un asesinato, todavía sigue en cartel. El santanderino, que se ha especializado en papeles de villano, ha realizado sin embargo todo tipo de papeles, desde galán romántico hasta cómico, y nos cuenta cómo llevó rodar con Schwarzenegger en El último desafío y otra gran producción de acción rodada en España, En el punto de mira.

Su colaboración con Guillermo del Toro sirve para crear el personaje de Jacinto, un joven que fue hospedado en el mismo orfanato que los protagonistas, pero cuyo corazón está henchido de odio hacia todos. Es, por eso, un personaje muy particular dentro del contexto de la Guerra Civil en la qeu se desarrolla la película, dado que no pertenece a ningún bando pero trata de buscar su beneficio personal aún a costa de los demás.

