Creada por Víctor García León, Animal demuestra la vis cómica de Luis Zahera al tiempo que va al sustrato del verdadero ecologismo, ese que no utiliza a los animales para proyectar sus fobias, anhelos y fracasos, sino que ama y trabaja de la mano del propio animal. Esa es una de las moralejas de esta serie cómica ligera y capaz de pasar en un suspiro y que, quizá por ello, ha ascendido merecidamente al número uno en Netflix por encima incluso de éxitos previsibles como La historia de Ed Gein.

Antón (Luis Zahera), un veterinario rural gallego que acepta a la fuerza un trabajo en una tienda-boutique para mascotas dirigida por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo). Ambos tendrán que adaptarse el uno al otro, igual que el campo a la ciudad y la ciudad al campo, porque no podían ser más distintos. Pero Antón va a tener que dar su brazo a torcer en algunas cosas..,.

Pero todo eso te lo cuenta Juanma González en la videocrítica que te hemos dejado arriba y que puedes encontrar también en Youtube.

