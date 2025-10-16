El menú del horror: las mejores películas de miedo para ver en Halloween

Desde Prohibido contar ovejas, el programa de madrugada de esRadio conducido por Felipe Couselo y Alma Espinosa, se lanzar a hacer una particular y personal selección de tres películas de terror para ver en Halloween. Sí, tres: como si se tratara de un menú del día de primer plato, segundo y postre.

En compañía de Juanma González y Daniel Palacios, de Par-Impar, el resultado es una completa lista de títulos, algunos nostálgicos, otros divertidos, en algun caso directamente terroríficos, para disfrutar en este mes tan señalado para el cine de terror como es octubre.

Puedes esperar algunas opciones típicas (pero necesarias) como Evil Dead, pero también otros que se salen por la tangente (musical) como La Tienda de los Horrores. No faltan títulos consideradas clásicas como Freaks de Tod Browning, que siguen resultando desafiantes para el público de todas las edades. Todo ello entre música, risas y anécdotas de películas que quizá no recuerdes.

Puedes descargar y escuchar el programa completo Prohibido contar ovejas haciendo click aquí o en el audio que dejamos más arriba.