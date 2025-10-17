Aura Garrido: "Cada vez vivo más aislada, menos social"

"Sofía inundaba más", afirma Aura Garrido al comparar el personaje de la nueva película de Imanol Uribe con su reciente trabajo en teatro. La actriz, que regresa a la gran pantalla con La sospecha de Sofía, reconoce que el rodaje fue exigente en lo emocional y que le costó desligarse del personaje al final del día: "No porque luego me fuese a casa y pensase que seguía siendo Sofía, que no va de esto, pero sí que era un personaje muy demandante".

La dureza del rodaje le pasó factura: "Tu cuerpo está vivenciando una serie de cosas bastante duras que te pasan factura también y que llegas a casa completamente reventada y con el corazón doliente". Aura, con una trayectoria marcada por papeles intensos, confiesa que aunque distingue entre ficción y realidad, las emociones traspasan el plano profesional. "Tu cuerpo sí lo ha vivido, aunque sepas que no eres tú", ha asegurado en el programa de cine Una hora contigo, de esRadio.

La intensidad como método

"La libertad es interna", dice Aura al hablar de su proceso actoral en teatro, una disciplina que, tras años centrada en el audiovisual, ha redescubierto con pasión. Sobre su personaje en Las amargas lágrimas de Petra von Kant, dirigido por Rakel Camacho, revela un enfoque casi coreográfico: "Dentro de la coreografía ir encontrando el personaje, ir encontrando la verdad". Un trabajo de precisión física que contrasta con la libertad emocional que exige el escenario.

El contraste entre cine y teatro, entre la cámara y el directo, es constante en su relato. "Me encanta que tú puedes haber hecho una función muchas veces y de repente hay una frase que la entiendes desde otro lugar", cuenta. Y es precisamente esa posibilidad de reencontrarse con el texto lo que más valora: "La repetición, de ir encontrando, ir variando, sobre lo mismo, es preciosa, es muy enriquecedora".

Una profesión que atraviesa

Garrido se sincera sobre cómo ciertos personajes pueden afectar emocionalmente fuera del set: "Si yo estoy trabajando un personaje que tiene muchísima ira, ¿a mí ahora qué me pasa con mi ira?". La actriz no disimula su vulnerabilidad: "Tienes que estar muy abierta emocionalmente, muy disponible y en contacto con cosas muy concretas... como no las tengas bien colocadas, puede ser demoledor".

"Hay una resaca posterior", reconoce sobre el final de cada proyecto. Aunque asegura que no se queda anclada mucho tiempo a los personajes una vez finalizado el rodaje, admite que el proceso en sí puede remover profundamente. "Estoy más en contacto con ciertas cosas, pues con la tristeza, o estoy más reactiva, entonces tengo que tener más cuidado con poner el foco en que eso no me coma".

Más de diez años sin etiquetas

Desde que en 2012 la viéramos en Stockholm, su carrera no ha dejado de crecer. "Han sido unos años muy intensos, muy bonitos. Y como la vida, llena de cosas buenas, malas, regulares". Aura repasa su recorrido con honestidad y gratitud: "Nunca hubiera pensado que estaría aquí hoy". Para ella, el mayor logro ha sido mantener la diversidad de papeles: "Me daba mucho susto que me llamasen para hacer siempre lo mismo".

Siente que ha podido construir una carrera sin encasillamientos: "Me siento súper afortunada por haber tenido la oportunidad de hacer cosas diferentes y he intentado prestarle mucha atención a eso". Consciente de que en esta profesión las decisiones no siempre dependen de uno mismo, admite que vive "con el miedo a que te dejen de llamar", pero sin perder la inquietud por explorar.

La vida privada como refugio

Garrido también celebra el respeto hacia su intimidad: "He intentado estar muy atenta en buscar una manera de mantener mi vida privada, privada". Su vida, confiesa, "tiende a aburrida", y eso la ha protegido de las miradas externas. "Cada vez vivo más aislada, menos social", admite. Alejada de la exposición pública, cultiva amistades sinceras y se refugia en la lectura, el cine... y el baile: "Bailar es la esencia de todo".

A los 36 años, la actriz confiesa estar en un momento de reflexión: "Estoy mucho con esa pregunta. ¿Qué estoy construyendo y hacia dónde quiero construir?". Si bien no tiene una respuesta clara, reconoce que empieza a plantearse explorar otros caminos, sin abandonar la actuación. "Estoy muy contenta con lo que he construido, pero necesito pararme a pensarlo".

