La Cena, dirigida por Manuel Gómez Pereira y basada en la obra La cena de los generales, tiene un reparto encabezado por Mario Casas y Alberto San Juan, dos personajes atribulados y en bandos contrarios de la guerra que se ven obligados a colaborar juntos. Antonio Resines, Nora Hernández y otros completan el reparto de alocados personajes.

Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú. La fuga está servida.

