Hay películas que no son para ti, no eres el público objetivo, y no pasa nada. Pero puedes valorarla. Por ejemplo, no soy nada amante del cine de terror, pero por trabajo veo más del que me gustaría y puedo valorar si es bueno o malo. La adaptación cinematográfica de la trilogía Culpables, de Mercedes Ron, tiene como público potencial el adolescente, aquel que convirtió la saga en todo un bestseller.

Prime Video ha sido la plataforma que la ha adaptado. En 2023 estrenó Culpa mía, en la que dos jóvenes se convierten en hermanastros. El rechazo que sienten el uno por el otro se ve superado por el deseo y atracción, iniciando una relación prohibida. Un folletín en toda regla. En la segunda entrega, Culpa tuya (2024), la relación se resiente por intromisiones familiares y apariciones de exparejas. Sigue el folletín. Pero ha llegado el colofón final, Culpa nuestra, y desde luego la culpa será nuestra si decidimos verla.

Noah y Nick, que así se llaman los hermanastros, han seguido sus vidas cada uno por su lado pero se reencuentran en la boda en Ibiza. ¿Podrá más el odio o el amor-atracción sexual? La película es una colección de clichés con empaque. Se nota que hay presupuesto y han puesto toda la carne en el asador. El problema es que el resultado final es solo ese, carne. Todo está preparado para los distintos encuentros sexuales donde se juega en todo momento a ver qué se ve, a llegar con el plano hasta el último milímetro en donde la película caería en la vulgaridad.

La trama es totalmente predecible, los diálogos son imputables según algún artículo del código penal y algunas actuaciones son propias de las telenovelas turcas que tanto abundan en la pequeña pantalla. Al igual que esas ficciones turcas, totalmente insufribles, Culpa nuestra tiene millones de seguidores. En esta ocasión ni siquiera el dúo protagonista tiene química en la pantalla.

Afortunadamente parece que el futuro cinéfilo no está del todo perdido, sigue habiendo algo de criterio. En un vistazo rápido por las redes sociales puedes comprobar cómo hasta los más fieles a la saga se han visto decepcionados: "me sentí estafada", "el tercer libro es el más doloroso y la película lo único que me causó fue NADA", "es la peor película de las tres"... y el más contundente, "volved a hacerla, anda". Y esto sí lo está diciendo su público objetivo.

En definitiva Culpa nuestra es un melodrama que solo vende morbo y sexo ante la falta de trama. Solo puedo salvar a Nicole Wallace, la única que parece que se está tomando en serio lo que hace.

Título original: Culpa nuestra

Género: Drama, Romántico

País: España

Año: 2025

Duración: 115 minutos

Director: Domingo González

Reparto: Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Gabriela Andrada

Fecha de estreno en España: 16 de octubre de 2025

Plataforma: Prime Video

Afortunadamente no es el único estreno en streaming, encontramos diferentes opciones en FlixOlé, Netflix, Movistar Plus+ y Filmin.

Whodunit: ¿Quién es el asesino?

FlixOlé lanza su colección más misteriosa. Una cuidada selección de películas whodunit, o lo que es lo mismo ¿quién lo hizo? Películas para descubrir misteriosos asesinatos al más puro estilo Agatha Christie. Acompañando esta colección llegan los estrenos de las míticas películas Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo, adaptaciones de la obra de la popular escritora británica.

'Muerte en el Nilo'.

Simulando ser Corea del Norte

La plataforma Netflix tiene 4 estrenos esta semana. Buenas noticias es una película surcoreana que nos sitúa en la década de 1970 cuando un avión es secuestrado. En una carrera contrarreloj para salvar a los rehenes, el plan es hacerlo aterrizar en Seúl haciendo creer a los secuestradores que lo han hecho en Pionyang, capital de Corea del Norte.

Título original: Gut Nuiuseu

Género: Acción, Suspense

País: Corea del Sur

Año: 2025

Duración: 138 minutos

Director: Sung-hyun Byun

Reparto: Sul Kyung-gu, Kyung Hong, Ryoo Seung-bum

Fecha de estreno en España: 17 de octubre de 2025

Plataforma: Netflix

Netflix también estrena 27 noches, película argentina en la que unas hijas intentan declarar senil a su excéntrica y adinerada madre de 83 años para apoderarse de su fortuna; Furioza 2, película de acción polaca sobre bandas violentas, y la cinta filipina El tiempo que nos queda.

Filmin por su parte pone en su plataforma El jurado, película judicial sobre el juicio a un joven pirómano, acusado de homicidio involuntario.

'El dosier Maldoror'.

En Movistar Plus+ encontramos Grafted, película neozelandesa que mezcla terror corporal y comedia negra sobre cómo hay mujeres que se transforman físicamente para encajar; y El dosier Maldoror, sórdido thriller que se inspira en el caso Dutroux, un asesino y pedófilo belga.

