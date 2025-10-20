Un fantasma en la batalla se estrenó en Netflix tras un estreno limitado en salas de cine españolas. Un thriller español firmado por Agustín Díaz Yanés (Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto) sobre los pormenores de la operación que acabó con los zulos de ETA en el sur de Francia, un golpe fundamental que minó la operatividad de la banda de manera casi definitiva.

La película ha causado el esperado interés en Netflix, pese a que este mismo año un film de temática similar, La infiltrada, obtuvo un enorme éxito de taquilla y en los premios Goya. ¿Gozará la apuesta de la plataforma, producida por J.A. Bayona y Belén Atienza (El Orfanato, La sociedad de la nieve) del mismo éxito?

La película sigue los pasos de Amaia (Susana Abaitua), una joven guardia civil que permaneció más de una década trabajando como agente encubierta dentro de ETA, con el objetivo de localizar los zulos que la banda terrorista. La película está inspirada en las vidas y experiencias de varios miembros de la Guardia Civil directamente involucrados en la lucha antiterrorista de los años 90 y los 2000 en España.

