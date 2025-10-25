Esta semana hay 7 títulos que llegan a las salas de cine. Empezamos por el Boss con Springsteen: Deliver Me From Nowhere, una de mis grandes decepciones de este año. También tenemos una joven de 17 años que quiere ser monja de clausura en Los Domingos y un teléfono negro que promete, pero se queda en eso, darnos miedo en Black Phone 2 y una nueva versión de Frankenstein que firma esta vez Guillermo del Toro. Lo más sorprendente de los estrenos, llegan Tom y Jerry pero en una película china. Repasamos a continuación todos los estrenos.

Un Springsteen que nos deprime

Los biopics musicales están de moda desde que Bohemian Rhapsody arrasó en taquilla y llegó a ganar incluso Oscars. La historia de Freddie Mercury estaba demasiado edulcorada. En el lado opuesto tenemos Rocketman, donde Taron Egerton daba vida, y voz porque cantaba él, a Elton John. Una historia desgarradora donde se abordaban las luces y sombras del artista.

Y ahora llega el biopic, totalmente atípico – dicho por el propio director – sobre Bruce Springsteen. Atípico porque no cuenta su ascensión a lo más alto ni su carrera, se centra sólo en un momento, la creación del disco Nebraska. El problema de la película es que no cuenta absolutamente nada sobre la vida del artista al que vemos en todo momento depresivo. Hay unos flashbacks sobre su mala relación con su padre, pero tampoco lo explica. Al final, asistimos a dos horas de metraje en los que un muy buen actor como Jeremy Allen White hace lo que puede.

Título original: Springsteen: Deliver me from nowhere

Género: Drama - Musical - Biopic

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 114 minutos

Director: Scott Cooper

Reparto: Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Odessa Young

Fecha de estreno en España: 24 de octubre de 2025

Distribuidora: Disney

'Springsteen: Deliver Me From Nowhere'

La joven que quería ser monja de clausura

Una de las películas sin lugar a dudas esta semana es Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, flamante ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. Nos sitúa en el seno de una familia de tradición religiosa, todos sus miembros han estudiado en un colegio religioso, cuya estabilidad se verá quebrantada cuando Ainara, una joven de 17 años, cuenta que quiere ser monja de clausura. Asistiremos a cómo cada miembro de la familia, desde la abuela, al padre viudo o la beligerante tía, afrontarán la decisión de la joven.

Título original: Los domingos

Género: Drama

País: España

Año: 2025

Duración: 115 minutos

Director: Alauda Ruiz De Azúa

Reparto: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Juan Minujín, Nagore Aranburu, Mabel Rivera

Fecha de estreno en España: 24 de octubre de 2025

Distribuidora: BTeam Pictures

Un teléfono negro que da más pena que miedo

Hace unos años, una película de género protagonizada por Ethan Hawke hizo muy buena taquilla. Hablamos de Black Phone. Su estudio, Blumhouse, evidentemente apostó por alargar esta historia. El enmascarado Ethan Hawke, que en la primera entrega secuestra a niños para encerrarlos y matarlos en su sótano, esta vez vuelve a través de las pesadillas. ¿Será un guiño a Freddy Krueger?

La hermana de su última víctima, que sobrevivió en la primera entrega, tiene pesadillas y visiones, en una de ellas ve cómo unos jóvenes que están en un campamento religioso, en mitad de la nieve, corren peligro de muerte. Esta es la premisa de Black Phone 2.

Título original: Black Phone 2

Género: Terror - Thriller

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 114 minutos

Director: Scott Derrickson

Reparto: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies, Demián Bichir

Fecha de estreno en España: 24 de octubre de 2025

Distribuidora: Universal Pictures

'Black phone 2'.

El Frankenstein de Guillermo del Toro

El mexicano Guillermo del Toro adapta la novela que Mary Shelley escribió en 1818. La historia universal vuelve a contarnos la obsesión de un doctor por revivir a los muertos dando vida al monstruo Frankenstein. La película llega a cines seleccionados este fin de semana y el 7 de noviembre a Netflix.

Título original: Frankenstein

Género: Drama - Terror - Psicológica

País: México - Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 149 minutos

Director: Guillermo Del Toro

Reparto: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz

Fecha de estreno en España: 24 de octubre de 2025

Distribuidora: TriPictures

Calvarios y animación con Tom y Jerry made in China

Entre el resto de estrenos encontramos Pequeños calvarios, película española donde las obsesiones, las manías y tormentos más disparatados de nuestra sociedad se hacen más evidentes en la gran ciudad.

Esta semana llegan además a la cartelera hasta 3 películas de animación, muy diferentes entre sí. La española Decorado, para un público adulto en la que un ratón de mediana edad atraviesa una crisis existencial; la japonesa Chainsaw Man - La película: El arco de Reze; y Tom y Jerry: Aventura en el tiempo, una nueva aventura del ratón y gato de Hanna-Barbera que cuenta con producción china.

Pincha en el audio para descubrir la opinión de todas las películas, sin spoilers, y gastar bien el dinero en taquilla.