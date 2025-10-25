¿Quién ha dicho que el terror y la comedia no se pueden fusionar? En el cine encontramos abundantes ejemplos y la plataforma FlixOlé estrena ahora su colección Muertos de risa, con las mejores películas que mezclan estos dispares géneros. Títulos como Zombies Party, El día de la bestia, Brácula: Condemor II o Un vampiro para dos te harán taparte los ojos y estallar de risa en el mismo visionado porque la comedia y el terror siempre han sido una buena mezcla.

En El día de la bestia, por ejemplo, lo vemos claramente con dos personajes: el cura Ángel y José María, Álex Angulo y Santiago Segura respectivamente. El primero, por cierto, tristemente fallecido en un accidente de coche cuando volvía de un rodaje. Un sacerdote vasco del Santuario de Aránzazu, Ángel Berriatúa, cree haber descifrado el mensaje secreto del Apocalipsis según San Juan: el Anticristo nacerá el 25 de diciembre de 1995 en Madrid.

Con la firme intención de impedir el nacimiento del hijo de Satanás, el cura encontrará en José María, un joven aficionado al death metal, el aliado perfecto. Ambos recurrirán al profesor Cavan (Armando De Razza), presentador de un programa de televisión esotérico y sobrenatural, al que forzarán para guiarles. Mientras Álex Angulo da toda la seriedad que merece un personaje como un sacerdote que busca impedir el apocalipsis, el de Santiago Segura pone el contrapunto para en los momentos más tensos poder tener una válvula de escape a través de la risa.

A continuación, repasamos todos los títulos que llegan nuevos a las plataformas.

Encasquetar a la madre para ir al Orgullo de Maspalomas

En Cuatro madres, comedia irlandesa que podemos encontrar en Filmin, un neurótico escritor se ve obligado a cuidar de cuatro excéntricas mujeres durante un fin de semana en Dublín. El escritor está a punto de empezar la gira promocional de su nuevo libro, pero antes necesita encontrar a alguien que cuide a su madre durante su ausencia. Sin saber muy bien cómo, termina cuidando no solo de su madre sino de las de sus tres amigos que se van de viaje al Orgullo gay de Maspalomas.

Título original: Four Mothers

Género: Comedia dramática

País: Irlanda

Año: 2024

Duración: 89 minutos

Dirección: Darren Thornton

Reparto: James McArdle, Fionnula Flanagan, Dearbhla Molloy, Stella McCusker

Fecha de estreno en España: 24 de octubre de 2025

Plataforma: Filmin

Zombis indonesios

Para seguir con el terror, Netflix estrena El elixir de la inmortalidad, película indonesia donde una familia disfuncional dirige un prestigioso negocio de hierbas medicinales. Las tensiones familiares se mezclan con la ambición y el deseo de éxito. El patriarca, decidido a innovar y dejar su huella, crea una nueva poción que promete revolucionar el mercado pero lo que termina provocando es un inesperado brote zombi.

Título original: Abadi Nan Jaya

Género: Suspense, Terror

País: Indonesia

Año: 2025

Duración: 116 minutos

Dirección: Kimo Stamboel

Reparto: Dimas Anggara, Kiki Narendra

Fecha de estreno en España: 23 de octubre de 2025

Plataforma: Netflix

'El elixir de la inmortalidad'.

El reformatorio de los horrores

No dejamos ni el terror ni el cine asiático. Prime Video estrena Host, película tailandesa en la que Ing es enviada a un reformatorio en una isla remota donde la única norma es la obediencia. La escuela funciona a través de una jerarquía, con la estudiante preferida de la directora en la cima e Ing en lo más bajo. Al poco de su llegada, empiezan a ocurrir extraños incidentes y, a medida que esas coincidencias se acumulan, Ing comienza a preguntarse si es una víctima o la que las provoca.

Título original: Host

Género: Terror | Folk Horror

País: Tailandia

Año: 2025

Duración:

Dirección: Pairach Khumwan

Reparto: Baipor-Thitiya Jirapornsilp, Perth-Veerinsara Tungkitsuvanich, Jump-Pisitpol Ekaphongpisit

Fecha de estreno en España: 23 de octubre de 2025

Plataforma: Prime Video

El paraíso también puede ser un infierno

En Prime Video también podemos ver Edén, un thriller provocador sobre supervivencia, que explora hasta qué extremos puede llegar el ser humano en la búsqueda de la felicidad. Basada en una historia real, nos cuenta el misterio sin resolver de una isla remota en las Galápagos donde fueron a vivir ocho personas y donde sobrevivieron menos de la mitad. Dirigida por Ron Howard cuenta con un reparto encabezado por Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby.

Título original: Eden

Género: Crimen, suspense

País: Estados Unidos

Año: 2024

Duración: 129 minutos

Dirección: Ron Howard

Reparto: Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby

Fecha de estreno en España: 24 de octubre de 2025

Plataforma: Prime Video

Cine familiar, más terror y un coming of age

Entre el resto de estrenos encontramos Riddle of fire, en Movistar Plus+, donde tres niños traviesos, una consola y un pin parental se unen en esta tierna, imaginativa y diferente película de aventuras infantiles. También en Movistar Plus+ podemos ver El frío en los huesos, thriller psicológico retorcido e inquietante que sigue a dos criminales a la fuga que buscan refugio en una granja aislada.

Por último, Filmin cuelga en su catálogo Diecinueve, un coming of age producido por Luca Guadagnino (Call me by your name, Caza de Brujas, Rivales...) en el que Leonardo, entre noches de fiesta y mañanas de Ibuprofeno, decide estudiar literatura.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles de los estrenos en streaming.