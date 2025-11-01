Esta semana llegan 9 títulos a las salas de cine. Desde una película sobre robos de cuadros totalmente diferente como The Mastermind a la última de Alberto Rodríguez, Los Tigres. Cine británico, intercambio de cuerpos a la española con Paz Padilla o drama romántico. Los repasamos todos.
El mayor robo de cuadros
A la película The Mastermind el robo de joyas en el Museo del Louvre le ha hecho casi la campaña publicitaria. Robar es "más fácil" que evitar que te pille la Policía. La película nos sitúa en 1970, con una estética que parece realmente una cinta de aquella década, en un tranquilo pueblo de Massachusetts. Aunque ficción, la película está situada en el estado norteamericano cuya capital, Boston, fue el escenario del mayor robo de arte de EE.UU.
Un buen día JB Mooney (Josh O'Connor) decide dejar de ser un carpintero sin trabajo para convertirse en un ladrón de arte. Descubre cómo robar en el museo de su ciudad, donde los guardias de seguridad están dormitando, es relativamente fácil. Por ello decide buscarse dos cómplices y llevar a cabo el gran robo a plena luz del día.
Una vez realizado el golpe, comienza la verdadera trama de The Mastermind, ocultar el botín e intentar que no te pille la Policía. La película no es una más dentro del subgénero de acción dedicado a los atracos, no piensen en un Ocean's Eleven. Aquí no hay métodos sofisticados ni alta tecnología.
De hecho, durante la preparación del atraco el espectador sentirá la ternura del padre que está viendo cómo su hijo está haciendo algo mal pero lo deja para que aprenda de su error. El problema en este caso es la consecuencia para nuestro protagonista con el que el espectador empatizará. Esta es una historia que tiene un tono realmente triste que la hace diferente con un protagonista que tendrá que convertirse en un fugitivo enfrentándose a las consecuencias de un crimen que lo marcará para siempre.
Título original: The Mastermind
Género: Crimen
País: Estados Unidos
Año: 2025
Duración: 110 minutos
Director: Kelly Reichardt
Reparto: Josh O'Connor, Alana Haim, Bill Camp, Hope Davis
Fecha de estreno en España: 31 de octubre de 2025
Distribuidora: MUBI
Huelva, buzos y alijos de droga
Alberto Rodríguez (La isla mínima, Grupo 7...) es uno de los mejores directores de cine que tenemos en España. Y lo vuelve a demostrar con su última película, Los Tigres. Nos presenta a dos hermanos, Antonio (Antonio de la Torre) y Estrella (Bárbara Lennie), que llevan toda la vida dedicados al buceo. Trabajan limpiando y reparando grandes cargueros que paran en el puerto onubense. Todo cambiará cuando Antonio descubra en un carguero que para habitualmente en el puerto de Huelva un alijo de cocaína.
Título original: Los Tigres
Género: Drama - Thriller
País: España
Año: 2025
Duración: 109 minutos
Director: Alberto Rodríguez
Reparto: Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, Joaquín Núñez
Fecha de estreno en España: 31 de octubre de 2025
Distribuidora: Disney
Adolescentes madres solteras
Los hermanos Dardenne vuelven a la dirección con Recién nacidas, película que sigue la historia de 5 adolescentes que viven en un centro maternal con situaciones muy diferentes: la chica musulmana rechazada por su embarazo, la joven que se crió en un orfanato y ahora tiene miedo por su bebé, la hija de una alcohólica decidida a dar a su hija en adopción para que tenga un buen futuro, la joven que vincula quedarse con el bebé a que su novio la acepte o la joven pareja que intenta dejar atrás la dependencia de la droga.
Título original: Jeunes mères
Género: Drama
País: Bélgica - Francia
Año: 2025
Duración: 105 minutos
Director: Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne
Reparto: Christelle Cornil, Fabrizio Rongione
Fecha de estreno en España: 31 de octubre de 2025
Distribuidora: Vértigo Films
Terror, biopic musical e intercambio de cuerpos
Además se estrena en cines el biopic musical Monsieur Aznavour, que sigue sus primeros pasos en París donde conocerá a la icónica Édith Piaf; la cinta de terror Together; el drama romántico A pesar de ti; el drama Esa cosa con alas, protagonizado por Benedict Cumberbatch; la comedia española de intercambio de cuerpos protagonizada por Paz Padilla, Cuerpos locos; y la película de animación Super Charlie.
