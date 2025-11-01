Esta semana llegan 9 títulos a las salas de cine. Desde una película sobre robos de cuadros totalmente diferente como The Mastermind a la última de Alberto Rodríguez, Los Tigres. Cine británico, intercambio de cuerpos a la española con Paz Padilla o drama romántico. Los repasamos todos.

El mayor robo de cuadros

A la película The Mastermind el robo de joyas en el Museo del Louvre le ha hecho casi la campaña publicitaria. Robar es "más fácil" que evitar que te pille la Policía. La película nos sitúa en 1970, con una estética que parece realmente una cinta de aquella década, en un tranquilo pueblo de Massachusetts. Aunque ficción, la película está situada en el estado norteamericano cuya capital, Boston, fue el escenario del mayor robo de arte de EE.UU.

Un buen día JB Mooney (Josh O'Connor) decide dejar de ser un carpintero sin trabajo para convertirse en un ladrón de arte. Descubre cómo robar en el museo de su ciudad, donde los guardias de seguridad están dormitando, es relativamente fácil. Por ello decide buscarse dos cómplices y llevar a cabo el gran robo a plena luz del día.

Una vez realizado el golpe, comienza la verdadera trama de The Mastermind, ocultar el botín e intentar que no te pille la Policía. La película no es una más dentro del subgénero de acción dedicado a los atracos, no piensen en un Ocean's Eleven. Aquí no hay métodos sofisticados ni alta tecnología.

De hecho, durante la preparación del atraco el espectador sentirá la ternura del padre que está viendo cómo su hijo está haciendo algo mal pero lo deja para que aprenda de su error. El problema en este caso es la consecuencia para nuestro protagonista con el que el espectador empatizará. Esta es una historia que tiene un tono realmente triste que la hace diferente con un protagonista que tendrá que convertirse en un fugitivo enfrentándose a las consecuencias de un crimen que lo marcará para siempre.

Título original: The Mastermind

Género: Crimen

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 110 minutos

Director: Kelly Reichardt

Reparto: Josh O'Connor, Alana Haim, Bill Camp, Hope Davis

Fecha de estreno en España: 31 de octubre de 2025

Distribuidora: MUBI

Huelva, buzos y alijos de droga

Alberto Rodríguez (La isla mínima, Grupo 7...) es uno de los mejores directores de cine que tenemos en España. Y lo vuelve a demostrar con su última película, Los Tigres. Nos presenta a dos hermanos, Antonio (Antonio de la Torre) y Estrella (Bárbara Lennie), que llevan toda la vida dedicados al buceo. Trabajan limpiando y reparando grandes cargueros que paran en el puerto onubense. Todo cambiará cuando Antonio descubra en un carguero que para habitualmente en el puerto de Huelva un alijo de cocaína.

Título original: Los Tigres

Género: Drama - Thriller

País: España

Año: 2025

Duración: 109 minutos

Director: Alberto Rodríguez

Reparto: Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, Joaquín Núñez

Fecha de estreno en España: 31 de octubre de 2025

Distribuidora: Disney

Adolescentes madres solteras

Los hermanos Dardenne vuelven a la dirección con Recién nacidas, película que sigue la historia de 5 adolescentes que viven en un centro maternal con situaciones muy diferentes: la chica musulmana rechazada por su embarazo, la joven que se crió en un orfanato y ahora tiene miedo por su bebé, la hija de una alcohólica decidida a dar a su hija en adopción para que tenga un buen futuro, la joven que vincula quedarse con el bebé a que su novio la acepte o la joven pareja que intenta dejar atrás la dependencia de la droga.

Título original: Jeunes mères

Género: Drama

País: Bélgica - Francia

Año: 2025

Duración: 105 minutos

Director: Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne

Reparto: Christelle Cornil, Fabrizio Rongione

Fecha de estreno en España: 31 de octubre de 2025

Distribuidora: Vértigo Films

Terror, biopic musical e intercambio de cuerpos

Además se estrena en cines el biopic musical Monsieur Aznavour, que sigue sus primeros pasos en París donde conocerá a la icónica Édith Piaf; la cinta de terror Together; el drama romántico A pesar de ti; el drama Esa cosa con alas, protagonizado por Benedict Cumberbatch; la comedia española de intercambio de cuerpos protagonizada por Paz Padilla, Cuerpos locos; y la película de animación Super Charlie.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles sin spoilers.