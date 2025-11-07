Predator. Badlands es un cambio sustancial en la franquicia que inició Arnold Schwarzenegger en los ochenta. Ahora, el monstruo es la presa y el escenario, un planeta donde todo supone una amenaza potencial.

Dan Trachtenberg se hace cargo tras Prey, que reanimó la saga para los nuevos tiempos en Walt Disney, de un film de aventuras que deja de lado el terror y la sangre de las anteriores para convertirse en una aventura espacial con una estética y tono muy similar a Marvel. ¿Gustará al nuevo público y disgustará a los fans del concepto original? La batalla está servida...

Juanma González te cuenta todo este y más en un nuevo vídeo de @LDCultura para Libertad Digital y esRadio.

En Predator: Badlands, nos trasladamos al futuro y a un planeta remoto donde la especie guerrera de los Yautja vive su propia mitología. El protagonista es Dek, un joven Yautja marginado por su clan por ser considerado débil.

Para ganarse el respeto de su padre, el líder del clan, Dek se embarca en una peligrosa misión de cacería hacia el planeta conocido como Genna (o "el planeta muerte"), donde planea enfrentarse al legendario "Kalisk", un superdepredador al que nadie aparentemente ha vencido.