Regreso al futuro (título original Back to the Future), dirigida por Robert Zemeckis y estrenada en 1985, es una de las películas más icónicas del cine de ciencia ficción y aventura. Protagonizada por Michael J. Fox en el papel de Marty McFly y Christopher Lloyd como el excéntrico científico "Doc" Brown, la cinta combina humor, acción y un guion ingenioso que explora los viajes en el tiempo con una narrativa entretenida y accesible para todo tipo de público.

En este vídeo del canal @LDCultura, Juanma González te cuenta por qué 40 años después sigue siendo una película perfecta para todo tipo de público, que ahora puede descubrirla por primera vez en salas de cine gracias al reesreno con motivo de su aniversario.

La historia comienza en la pequeña ciudad de Hill Valley, California, donde Marty, un adolescente común, se hace amigo del excéntrico inventor Doc Brown. Un día, Doc le muestra su más grande creación: una máquina del tiempo construida a partir de un DeLorean, un automóvil deportivo modificado con un "condensador de flujo" que permite viajar a través del tiempo cuando alcanza las 88 millas por hora. Sin embargo, un accidente hace que Marty sea transportado al año 1955, donde conoce a sus propios padres en su juventud, alterando sin querer el curso de su historia familiar.

El conflicto central de la película surge cuando Marty interfiere en el primer encuentro entre su madre Lorraine y su padre George, poniendo en peligro su propia existencia. Con la ayuda del joven Doc Brown de 1955, intenta arreglar el pasado y regresar al futuro. A lo largo del filme, se combinan momentos de comedia, romance y acción, culminando en una emocionante escena donde el rayo que cae en el reloj del ayuntamiento permite al DeLorean obtener la energía necesaria para volver a 1985.

La película también destaca por su estética ochentera, su banda sonora inolvidable —con canciones como The Power of Love de Huey Lewis and the News— y el carisma de sus protagonistas. Michael J. Fox ofrece una actuación llena de energía y humor, mientras que Christopher Lloyd se roba cada escena con su interpretación del brillante y loco Doc Brown.