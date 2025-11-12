Sacan los colores a Sean Penn en una entrevista: "Te reúnes con Castro y Hugo Chávez pero no con el presidente de EEUU"

El actor Sean Penn, conocido por destacar por sus exabruptos de izquierdas incluso en el contexto del Hollywood más anti-Trump, paso por el podcast del conocido comediante estadounidense Bill Maher, Club Random. Allí surgió el tema de una cena en el mes de abril que Maher tuvo con Donald Trump, tras la cual suavizó sus críticas personales hacia el presidente, pero que le reportó todo tipo de críticas e incluso amenazas de cancelación.

"¿Hice lo correcto al cenar con él?", preguntó Bill Maher a Sean Penn, que no dudó en responder que él "no hubiera aceptado la invitación" y que, desde luego, habría sido un evento mucho "menos exitoso" de haberlo hecho.

Penn reprendió, en el tono cordial del podcast, que Maher hablase bien del presidente Trump, asegurando que "en la Casa Blanca no vivía un loco", a lo que éste respondió: "Me trató bien, eso es todo". Penn insistió en que además el vuelo hacia la Casa Blanca dura demasiado.

🚨NEW: Bill Maher SCOLDS Sean Penn for saying he *wouldn't* have dinner with TRUMP🚨 MAHER: "You'll meet with f*cking Castro and Hugo Chavez — but not the President of the United States?" PENN: "Yeah ... if I were, let's say, representing a cause célèbre ... I would not fool… pic.twitter.com/QNP9gcLwbZ — Jason Cohen 🇺🇸 (@JasonJournoDC) June 15, 2025

"En serio, ¿te reuniste con Castro y Hugo Chávez, pero no con el presidente de Estados Unidos?", lanzó entonces el persentador de Pollitically Incorrect en ABC.

"Vi resultados", se defendió Penn en referencia a los dictadores sudamericanos, insistiendo en que la "personalidad" de Trump le genera muchas más reservas que las de Chávez y Castro, reiterando en que "no confiaría" de ninguna manera en él.

Penn se reunió con el fallecido Hugo Chávez en Caracas en el año 2007, un célebre encuentro que derivó en alabanzas mutuas y que se repitió en el futuro, con el actor convirtiéndose en un adalid internacional del proyecto dictatorial de aquel. Lo mismo sucedió con Raúl Castro, a quien hizo una entrevista favorable a la dictadura cubana.